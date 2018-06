Chiar daca a disparut din lumina reflectoarelor de ceva vreme, Radu Fornea, cel care a lansat in urma cu multi ani K1, se implica acum intr-o vasta campanie de sustinere si promovare a valorilor nationale, fie ele personalitati cu care ne mandrim, locuri unice, sau brand-uri de tara.

Recent, dupa victoria Simonei Halep, care a bucurat o tara intreaga, el a lansat melodia ”Mandru sa fii Roman”, piesa extrasa din acest turneu ”Toti K1 pentru Romania” , melodie care va aparea in toamna 2018 si pe noul album Proiect K1 - ”Mandru sa fii Roman”.





Piesa este cantata de PROIECT K1, Radu Fornea, NICOLAE FURDUI IANCU, PAULA SELING si TUAN.





"A fost scrisa inainte de victoria Simonei Halep, acum ceva vreme, si am tot amanat sa o lansam. Ea ne-a indemnat sa ii dam drumul, ea a deschis din nou inimile romanilor, victoria ei i-a facut sa isi aminteasca faptul ca tara asta are valori. Asa ca o lansam acum, ea ne-a dat curaj, ne-ar fi bucurat sa o elogiem si pe ea in acest cantec, asa cum elogiem si personalitati marcante care au facut cinste, inventatori, poeti, scriitori, oameni de stiinta si sportivi ca Nadia Comaneci, dar cum va spuneam e scrisa acum ceva vreme.

Mi-am dorit sa aduc acest cantec in atentie acum, pentru ca Simona a starnit in multi dintre noi mandria de a fi roman, daca uneori uitam cam ce oameni valorosi are tara asta, ce oameni valorosi a avut de-a lungul istoriei, daca uneori uitam ca suntem un popor care are multi oameni de cultura, sportivi desavrasiti, inventatori, oameni de stiinta, medici de unprofesionalism desavarsit, si vedem doar in directia opusa, poate piesa asta a noastra ne aminteste cine suntem cu adevarat.Avem si un suport online, un site http://www.mandrusafiiroman.ro/ pe care invitam toate personalitatile care sustin acest proiect de promovare a romanilor de calitate sa se alature", a declarat Radu Fornea.