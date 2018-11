Ilie Năstase, Elisabeta Lipă, Mirel Rădoi, Cătălin Botezatu si Ioana Lee, premiati de Adela Diaconu la Gala Performanței & Excelenței 2018

Organizată de Adela Diaconu și ajunsă la cea de-a opta ediţie, ”Gala Performanței și Excelenței” a reunit personalități de marcă din toate domeniile: sport, cultură, showbiz, televiziune, modă, afaceri, frumusețe sau artă.

Antrenorul anului 2018 in România a fost desemnat Mirel Rădoi pentru calificarea naţionalei U21 la EURO 2019,Elisabeta Lipă a fost laureata ca cel mai de succes preşedinte de Federaţie al anului 2018, Ilie Năstase şi Nicolae Voiculeţ au primit diploma de excelență pentru promovarea turismului românesc în lume.

În timp ce campioana olimpică la înot Camelia Potec a fost desemnată mamica de succes a anului 2018. Premiul pentru promovarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 si activarea patrimoniului cultural national i-a revenit Paulei Seling pentru turneul național cu proiectul cultural ''Toți K1 pentru România'', Ioana Lee a primit premiul pentru cel mai indraznet proiect tv in timp ce Anamaria Prodan Reghecampf a fost incoronata ca regina fotbalului romanesc, titulatura obtinuta pentru excelenţă in impresariat si management sportiv. Intr-o atmosferă de înaltă clasă, toti laureatii au fost îndelung aplaudati de cei aproximativ 200 de invitați, prezenți la Gala Performanței și Excelenței pentru cum au reprezentat Romania in An Centenar. Cătălin Botezatu, Doina Melinte, Dana Săvuică, Alina Eremia, Ioana Lee, Diana Munteanu, Ilinca Vandici, Radu Buzaianu si Razvan Zamfir, Liviu Teodorescu, Mirela Vaida, Nicusor Stan, s-au mai aflat pe lista premiaților galei organizate de Adela Diaconu și prezentată de omul de televiziune Filip George.



Premiile Performanței, Creativității și Excelenței reprezintă conceptul realizatoarei de televiziune Adela Diaconu, care an de an aduce recunoaștere și omagiere acelor personalități publice ce se remarcă în muzică, arte, campanii sociale și umanitare, sport, design vestimentar, beauty, media.









Laureații celei de-a VIII-a ediții a Galei Performanței și Excelenței:





▪️ Premiul pentru promovarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 si activarea patrimoniului cultural national: Paula

Seling pentru turneul național cu proiectul cultural ''Toți K1 pentru România''

▪️ Cel mai de succes preşedinte de Federaţie al anului 2018: Elisabeta Lipă

▪️ Ambasadorii turismului românesc: Ilie Năstase şi Nicolae Voiculeţ

▪️ Premiul de excelenţă pentru întreaga carieră in atletism: Doina Melinte

▪️ Mămica de succes a anului 2018: Camelia Potec

▪️ Antrenorul anului 2018 in România: Mirel Rădoi pentru calificarea naţionalei U21 la EURO 2019

▪️ Cel mai bun fotbalist roman al anului 2018: Ianis Hagi

▪️ Regina fotbalului romanesc - Excelenţă in impresariat si management sportiv: Anamaria Prodan Reghecampf

▪️ Premiul de Excelenţă pentru intreaga cariera in domeniu modei: Cătălin Botezatu

▪️ Cea mai bună voce feminină: Alina Eremia

▪️ Cea mai buna prezentatoare TV: Ilinca Vandici

▪️ Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun proiect în Real Estate: Ambasad'Or Home by Nicusor Stan

▪️ Cea mai prietenoasa si fresh emisiune de nota 11: „Prietenii de la 11” cu Diana Munteanu si Florin Ristei

▪️ Celebrity influencer: Dana Savuica

▪️ Cel mai bun comentator sportiv: Marian Olaianos

▪️ Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun grup editorial : Burda România

▪️ Premiul pentru voluntariat in acte umanitare: Cristina Herea

▪️ Cea mai dinamică, simpatică si fresh prezentatoare Tv: Diana Bart

▪️ Premiul de creativitate in muzica: Liviu Teodorescu

▪️ Cea mai longeviva vedeta de televiziune din Romania: Marina Almasan

▪️ Premiul de Excelenţă in mass-media pentru cea mai îndrăgita prezentatoare de reality-show: Mirela Vaida - Totul

pentru Dragoste - la bine și la greu

▪️ Cel mai indraznet proiect de televiziune "Ioana Lee Show": Ioana Lee

▪️ Premiul pentru eleganta in televiziune: Florentina Fântânaru

▪️ Cel mai bun si longeviv festival de moda din România : Bucharest Fashion Week ~ 20 de ani de activitate

▪️ Premiul de Excelenţă in jurnalism de stiri: Andra Miron

▪️ Cea mai buna emisiune de infotaniment: ''Bună, România'' cu Radu Buzaianu si Razvan Zamfir

▪️ Premiul de Excelenţă in antreprenoriat feminin: Cristina Chiriac

▪️ Cea mai buna școală de machiaj: Cotimanis Show by Florina Mărcuţă

▪️ Cea mai buna emisiune de lifestyle pentru copii din România: ''Ambasad'Or Play'' by Ana & Nicole Stan

▪️ Premiul de Excelenţă pentru originalitate in antreprenoriat feminin: Vanilla Elephant by Simona Musca

▪️ Cea mai buna emisiune concurs: Roata Norocului

▪️ Cel mai bun designer de rochii de mireasă: Ioana Călin

▪️ Wowbiz.ro - Cea mai buna emisiune online interactiva, de promovare a sportului, moderata live de Cornelia

Ionescu si Alex Nedelcu, fost concurent Exatlon, despre Exatlon

▪️ Excelență în educație : Școala Prems Brașov

▪️ Premiul pentru „Arte Frumoase”: Anca Bejan

▪️ Premiul pentru originalitate in design vestimentar: Daiana Melinte

▪️ Cel mai bun model: Bianca Draghiciu

▪️ Premiul pentru implicare sociala: Gabriela Urse

▪️ Ascensiunea anului 2018 in design vestimentar: Claudia Andrei

▪️ Cel mai bun designer in artă tradiţională şi modernă: Atelier Creatie by Ionela Bran

▪️ Cel mai bun make-up artist: Loredana Rădeanu

▪️ Cel mai bun hairstylist: Claudia Centiu

▪️ Premiul pentru originalitate in muzica: Ianna Novac

▪️ Cel mai bun fotograf de eveniment: Georgiana Dinu

▪️ Compania anului 2018 in productie video de eveniment: MD Film Makers