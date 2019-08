Concert Wardruna la Arenele Romane

Wardruna se reintorc in Romania, de aceasta data la Bucuresti pe 8 mai la Arenele Romane (open air). Arena va fi "all seated" adica vom avea scaune pe terenul din fata scenei pentru un show intim. Biletele se pun in vanzare pe 2 august pe iabilet.ro si in reteaua iabilet iar primele 300 de bilete au preturi la oferta.Formatia din Norvegia, cunoscuta pentru sound-ul unic si atmosfera intima pe care o creaza in timpul concertelor a fost fondata in 2002 de catre multiinstrumentalistul Einar Selvik a carui dorinta a fost sa readuca in prim plan muzica si traditiile vechi specifice peninsulei Scandinave. Cu patru albume la activ, dintre care primele trei reprezinta o trilogie care trateaza runele antice ale alfabetului nordic si cu un album acustic lansat anul trecut, Wardruna se numara si printre artistii principali care au compus soundtrack-ul celebrei serii Vikings de pe History Channel.Biletele se pun in vanzare la urmatoarele preturi:- earlybird - primele 300 de bileteCat A 139 lei Sector A1 si A2 cu loc pe teren in fata sceneiCat B 109 lei Sector K si E cu loc in tribunaCat C 99 lei Sector B1 si B2 cu loc pe teren in spatele categoriei ACat D 89 lei Sector J si F cu loc in tribunaCat E 69 lei Sector I si G cu loc in tribuna- presaleCat A 159 lei Sector A1 si A2 cu loc pe teren in fata sceneiCat B 129 lei Sector K si E cu loc in tribunaCat C 119 lei Sector B1 si B2 cu loc pe teren in spatele categoriei ACat D 99 lei Sector J si F cu loc in tribunaCat E 79 lei Sector I si G cu loc in tribuna- la accesCat A 170 leiCat B 140 leiCat C 120 leiCat D 110 leiCat E 100 leiLa pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de procesare de 3 lei.Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM