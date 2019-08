Cocuta, in Juriul competitiei “Imi place dansul”, din toamna, la Kanal D!

Prezenta carismatica si profesionist desavarsit in domeniul dansului si coregrafiei, Andra Eugenia Gheorghe (numele real al artistei), asteapta de la viitorii concurenti emotia transmisa prin evolutiile lor artistice. Energica si curajoasa in abordarea coregrafica, Cocuta, pe numele real Andra Eugenia Gheorghe, intra in echipa juriului de la "Imi place dansul", competitia electrizanta care ii va tine pe romani in fata televizoarelor in aceasta toamna, la Kanal D.Cocuta a inceput sa danseze de la o varsta frageda, la 9 ani deja incepea cursurile de balet, dar spune ca e indragostita iremediabil de dansul contemporan. Absolventă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, a stralucit prin dans si coregrafiile propuse in cadrul unor show-uri TV de succes. S-a remarcat de-a lungul timpului prin creativitate, dinamism, generozitate artistica si puterea de a-si atrage simpatia publicului larg, precum si pe a celor alaturi de care a lucrat de-a lungul timpului, pe marile scene sau in studiourile de televiziune. A impresionat pe scena Teatrului National, in musicalul de succes „Chicago”, de asemenea a avut aparitii remarcabile in musicalurile „Romeo si Julieta” si „Mamma Mia”.Cocuta asteapta cu nerabdare sa ii intalneasca pe concurentii de la "Imi place dansul" si considera ca principala trasatura a unui bun dansator este sinceritatea in exprimarea trairilor. "Imi doresc sa descoperim prin intermediul acestui show extraordinar concurenti foarte talentati; ceea ce apreciez eu la un dansator, profesionist sau pe drumul de a ajunge profesionist, este ceea ce ofera el din punct de vedere emotional.Sunt foarte multi dansatori tehnici, care raman doar . Pentru mine, un dansator talentat trebuie sa transmita ceva puternic. Astept personaje, oameni care sa faca spectacol, concurenti care sa aiba emotie de oferit!"', spune Cocuta.Cocuta se alatura astfel lui Beatrice Rancea, cele doua profesioniste ale dansului fiind si primii doi membri anuntati ai Juriului „Imi place dansul”. Vom reveni in curand cu informatii proaspete in legatura cu componenta acestuia. Castingul pentru show-ul "Imi place dansul" este in desfasurare, toti cei care isi doresc sa isi exprime talentul in fata tarii intregi se pot inscrie in competitia televizata accesand pagina casting.kanald.ro Ii asteapta una dintre cele mai frumoase experiente ale vietii lor, adrenalina competitiei, un show total in care vor avea ocazia sa isi demonstreze pasiunea pentru aceasta arta.