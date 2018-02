Citizen Rose, noua serie produsă de RoseMc Gowan, în curând la E!

De-a lungul a doar 10 zile, artista și activista Rose McGowan a fost arestată, s-a întâlnit cu fostul președinte Barack Obama și a devenit una dintre femeile care au apărut pe coperta People of the Year a revistei Time, navigând în tot acest timp cu atenție prin câmpul minat al celor care doreau să o facă să tacă. Acum, E! aduce publicului său un documentar în cinci părți despre ea, intitulat Citizen Rose, care debutează la E! duminică, 4 februarie, la ora 23:00.Pentru prima dată, vom vedea lumea prin ochii ei. Citizen Rose începe cu o primă parte de două ore, urmată de patru episoade care vor fi difuzate în primăvara acestui an. Este un proiect care reflectă lumea din jur, aflată într-un dramatic proces de schimbare. E! o va urmări pe McGowan, care își pregătește cartea autobiografică-manifest BRAVE, iar documentarul îi surprinde întreaga lume: arta, fanii din #ROSEARMY, activismul ei unic și muzica pe care o compune pentru a se vindeca. Înfruntând Hollywood-ul, McGowan a dat dovadă de un curaj enorm, iar acest documentar va duce privitorii în culisele vieții ei tumultuoase și fascinante. Actrița va analiza și înțelege, aproape în timp real, schimbările sociale masive pe care le-a inițiat și va lupta împotriva celor care au rănit atât de multe femei, inclusiv pe ea.„Sunteți invitați oficial în lumea și mintea mea.Sunt încântată de acest parteneriat cu E!, prin care îmi pot amplifica mesajul legat de curaj, artă, bucurie și supraviețuire. În timp ce lucram la cartea mea, «BRAVE», mi-am dat seama că vreau să arăt lumii cum ne putem vindeca prin artă, chiar dacă suntem urmărite de lucruri malefice. Vreau să discut cu întreaga lume și mai ales cu persoanele care privesc lucrurile diferit și care văd frumusețe peste tot în jur. Impresionanta platformă E! îmi permite să comunic la nivel global cât de important este să trăiești o viață curajoasă”, a transmis McGowan.„Curajul de care a dat dovadă Rose McGowan în discuția legată de abuzul și hărțuirea sexuală de la Hollywood a aprins o discuție pe tema asta și a inspirat și alte femei să vorbească despre abuzatorii lor. Abia așteptăm să aducem publicul în lumea acestei femei talentate și dinamice, de la primele acuzații care apar și până când devine una dintre principalele voci ale acestei schimbări culturale”, a adăugat Amy Introcaso-Davis (Vice-președinte Executiv al departamentului de Dezvoltare și Producție al postului E!).Citizen Rose este o producție marca Bunim/Murray Productions, producători executivi fiind Jonathan Murray, Gil Goldschein, Farnaz Farjam Chazan și Andrea Metz. McGowan este și ea producător executiv.