„Bravo, ai stil! All Stars” are propriul atelier de croitorie!

Mai sunt doar doua trei zile pana cand telespectatorii le vor putea reintalni pe cele mai bune concurente „Bravo ai stil!” de pana acum, in noul sezon al acestui show revolutionar, intitulat in conformitate cu valoarea competitoarelor - „Bravo, ai Stil! All Stars”. O premiera in ecomonia emisiunii este ca cele 11 concurente vor avea ocazia sa isi demonstreze talentul creativ intr-un atelier de croitorie in toata regula, plasat chiar langa platoul unde au loc celebrele defilari.Cochet, intim, utilat cu toatele cele necesare, inclusiv cu materiale dintre cele mai sofisticate, gata sa satisfaca cele mai exigente si neasteptate cereri, atelierul de croitorie va fi aliatul cocurentelor, dar si locul unde departajarea poate deveni foarte clara. Cand ai toate mijloacele la dispozitie, doar creativitatea va face diferenta.„Concurentele acestui sezon au fost foarte bucuroase sa afle ca exista atelierul acesta de croitorie, ca isi pot pune in practica ideile. Dar acest atelier este si un test eficient pentru ele. Cand te trimite Maurice, de exemplu, sa-si ajustezi tinuta, trebuie sa te intorci in platou cu un rezultat exceptional! Mai ales ca ai la indemana toate cele necesare si ca te ajuta o croitoreasa foarte priceputa! Cred ca e provocarea suprema pentru fete”, a spus Ilinca Vandici.Nu pierdeti luni, 22 ianuarie, de la ora 16:30, „Bravo, ai stil! All Stars!”, emisiunea fenomen care aduce castigatoarei competitiei premiul de 100.000 de lei si mult ravnitul titlu de „Cea mai stilata femeie din Romania”.