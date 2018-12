Borgore dărâmă Arenele Romane pe 16 decembrie

Asaf Borger, cunoscut ca Borgore, revine in Romania pentru un show incredibil pe 16 decembrie la Arenele Romane in cort incalzit. Borgore este unul dintre cei mai populari si mediatizati artisti de muzica electronica. Nu exista limita de varsta. DJ Shiver va mixa la after.

Numit "copilul teribil al bassului" sau "cel care a ruinat dubstep-ul", controversatul artist a devenit incet dar sigur un personaj iconic in dubstep-ul modern si revine la Arene dupa showul sold out de anul trecut.





Cel mai recent material al sau "#NEWGOREORDER" lansat pe 8 iulie anul trecut via Dim Mak Records, casa de productie a lui Steve Aoki, i-a dus numele pe noi culmi mult mai inalte si aprecierea publicatiilor de specialitate.





De-a lungul carierei sale, Borgore a reusit sa infiinteze propriul label, Buygore Records, sa puna in scena show-uri catalogate drept capodopere, sa urce pe scenele celor mai mari festivaluri de muzica electronica din lume, cum ar fi: Tomorrowland, Ultra, RDC Las Vegas sau Made in America si sa aiba propriul show la radio, "The Borgore Show", impreuna cu prietenii sai Miley Cyrus, Diplo si Waka Flocka Flame.

Borgore este considerat unul dintre cei mai inovatori si intuitivi artisti ai generatiei sale , iar noi vom avea ocazia sa ne bucuram de un show demential la Bucuresti.





Warm-Up Party-ul va fi cu HELL:SD si WUBBIX





HELL:SD e un nume relativ nou pe scena de profil din Romania, avand 2 ani de activitate, dar in acest timp a participat la Electric Castle si Sunset Festival si la multe evenimente de drum and bass.





Printre artistii care l-au influentat se numara Noisia, Emperor, Mefjus si Phace.

WUBBIX, la fel ca si HELL:SD, a inceput sa produca muzica in urma cu 2 ani axandu-se pe muzica electronic. Este foarte activ si pe YouTube dorind sa mentina un echilibru intre canalul sau si pasiunea pentru muzica.





Printre artistii care l-au influentat se numara Spag Heddy, EH!DE, Temnite and Panda Eye.





Responsabil de after party va fi DJ ShiveR.

Artistul a inceput de mai mult de 14 ani pe vremea casetelor derulate cu pix mixand colaje pentru trupe de breakdance si pentru prieteni la petreceri private, a trecut de la CD playere la platane si de la platane la sisteme digitale TRAKTOR.





SHVR numit Shiver a ajuns printre cei mai versatili DJ din Romania si a impartit scena cu artisti consacrati ca: Skrillex, The Prodigy, Fat Boy Slim, Die Antword, Sigma, Dj Fresh, Delta Heavy, Wilkinson, Netsky, Ed Rush, James Zabiela si multi altii.Seturile sale pot fi comparate cu o poveste avand o introducere, o surpriza si un punct culminant de zile mari, seturile pot contine pana la 50 de piese intr-o ora cuprinzand multe genuri muzicale ca: Electro-House, Techno, Breaks, Dnb, Dubstep toatea acestea sub numele THE SHIVER SHOW.





Promo mix:

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara la urmatoarele preturi:





-PRESALE : 89 Lei Acces General, 149 Lei VIP (in fata scenei) - pana pe 16 decembrie

-LA INTRARE: 100 Lei Acces General si 160 VIP - in limita biletelor disponibile

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.





Sunt in vanzare doar 300 de bilete VIP si 1300 Acces General.Zona VIP se afla in fata scenei si este delimitată iar accesul în ea se face doar pe bază de brățară textilă (pe care o primiți la intrare)

Nu exista limită de vârstă. Singura regulă legată de vârstă este că spectatorii sub 14 ani trebuie sa vină la concert însoțiți de un adult și ambele persoane să aibă bilete valabile.





Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Radio Guerrilla, sustinut cu mandrie de Europa Royale Hotel Bucharest