Andrei și Grațiela Duban își testează dragostea la Ferma vedetelor

Andrei și Grațiela Duban sunt singurul cuplu, soț și soție, care va renunța la viața lor privată de familie pentru a trece prin experiența Ferma vedetelor! Condițiile de viața ca acum 100 de ani, în care vor trebui să trăiască alături de încă 10 oameni, nu îi sperie pe cei doi actori.

Andrei Duban a cucerit publicul prin simțul special al umorului pe care îl are, dar și prin nenumăratele spectacole de teatru pe care le-a avut de-a lungul carierei sale. „M-am consultat îndelung cu Grațiela și am hotărât că putem avea parte de multe lucruri pozitive în această experiență. Cea mai mare influență cred că a avut-o faptul că vom fi împreună. Dacă aș fi fost singur, ar fi fost altceva. Faptul că suntem împreună și că vom fi o echipă a avut cea mai mare influență în a accepta provocarea de la Ferma Vedetelor!”, a declarat Andrei.Frumoasa Grațiela Duban își împarte viața între actorie și creșterea fiului lor, Armin, iar dragostea pentru el a făcut ca decizia de a participa la Ferma vedetelor să fie foarte bine cântărită.„Mă bucur mult că sunt alături de Andrei în această experiență și că o putem trăi împreună. El mă cunoaște foarte bine și am încredere că ne vom susține și ne vom suda și mai bine! Cred că cel mai greu îmi va fi seara când obișnuiesc să culc copilul și nu va fi acolo ca să îl pup de „Noapte bună”!”, a mărturisit Grațiela.În curând, Monica Bârlădeanu și Nea Rață vor deschide porțile fermei pentru noi experiențe de neuitat și vor declarat deschisă competiția pentru titlul de Fermierul anului și marele premiu de 50.000 de euro.