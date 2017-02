Andreea Marin, dezvaluiri inedite facute Iulianei Tudor, la Smart FM

Andreea Marin a fost invitata Iulianei Tudor in noul sezon al emisiunii sale de la radio, "Petrecerea". Printre multele povesti auzite la Smart FM, cunoscutul om de televiziune a povestit detalii nestiute despre petrecerile de alta data, despre parintii sai, despre Violeta si despre oamenii dragi. "Sunt un om foarte energic, imi place sa-mi traiesc viata prin toti porii. Imi amintesc de petrecerile parintilor mei", a spus Andreea Marin.



Intrebata apoi ce muzica asculta la o petrecere, Andreea a marturisit cu sinceritate ca cea care i-a facut de curand un playlist este chiar fiica sa, Violeta. "Am pe telefon un Playlist facut de fiica mea, care includ melodiile semnate Ariana Grande. Ariana este o adolescenta care canta bine, este sexy, este energica, iar fiica mea este fanul ei. Mai mult, imi place Rihanna, muzica lui Justin Bieber, Justin Timberlake, Annie Lennox, Adele, dar si muzica romaneasca veche", a mai spus Andreea Marin.

Pe cine ar aseza la masa ei, daca ar da o petrecere? Andreea a dat cel mai impresionant si neasteptat raspuns: "Fiica mea nu ar putea lipsi. Este o petrecareata, la fel ca parintii sai. As mai invita si doua personaje care au stiut intotdeauna sa se bucure de viata: parintii mei. Apoi, mi-ar face mare placere sa o am la masa mea pe Sofia Vicoveanca, pentru ca imi place mult si o respect. Si, nu in ultimul rand, as invita o tanara artista pe care o iubesc: Alexandra Usurelu. Cred ca am avea o petrecere cu de toate".



Pentru ca azi este Dragobetele, Iuliana Tudor nu a ratat ocazia si a intrebat-o pe Andreea daca isi mai aminteste de primul sarut.

Aceasta a rememorat momentul inedit. "Da. Cu doi ochi verzi s-a intamplat povestea. Eram o pustoaica, a fost pe furate. S-a intamplat in scoala".

Cat priveste cea mai frumoasa reusita in dragoste, Andreea Marin a continuat. "Cea mai frumoasa reusita in dragoste a fost copilul meu si, trebuie sa recunosc, te legi intr-un anume fel de omul alaturi de care ai un copil. Nu am facut nimic mai bun in viata decat acest copil", a mai spus vedeta TV.

La intrebarea: "Pana unde te daruiesti unui barbat?", Andreea a raspuns cu aceeasi sinceritate: "Pana mult prea departe, iar acest lucru, daca nu ai un partener pe masura sentimentelor tale, poate fi luat drept "asa mi se cuvine". Si aici este vorba de echilibru. Asa ajunge celalalt sa creada ca totul i se cuvine".



In ceea ce priveste casatoria si dragostea la prima vedere, Andreea a raspuns sincer: "Mai cred in casatorie. De ce nu? Pana la urma, este o chestiune de viziune, de optiune, de chimie", marturiseste Andreea Marin. Tot ea i-a marturisit Iulianei Tudor la Smart FM ce crede despre dragostea la prima vedere. "Cred in dragoste la prima vedere. Mi s-a intamplat si imi place ideea asta, atractia aceasta, dincolo de cuvinte, pentru ca imi place sa traiesc cu pasiune", mai spune Andreea Marin.



Mai multe dezvaluiri ale Andreei Marin, in aceasta seara, ora 19.00, la Smart FM.