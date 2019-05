Andi Vasluianu - în juriul competiției de improvizație muzicală Red Bull re:VERS, în premieră în România

Actorul Andi Vasluianu va juriza competiția de improvizație muzicală Red Bull re:VERS care va avea loc, în premieră în România, pe 22 mai, la Clubul Expirat din București. În juriul evenimentului, alături de Andi Vasluianu, vor fi doi dintre cei mai cunoscuți artiști din România: Teo, un veteran al genului stand-up comedy, și Afo, producător muzical și MC, unul dintre cei mai prestigioși reprezentanți ai scenei locale de hip hop și freestyle. Totodată, rapperul Deliric va fi gazda Red Bull re:VERS, antrenând publicul către confruntarea finală.

8 dintre cei mai promițători MCs ai momentului vor intra într-o luptă la scenă deschisă în care inspirația, creativitatea și prezența scenică le vor fi testate în cadrul celui mai efervescent eveniment local de improvizație muzicală - Red Bull re:VERS. Biletele sunt disponibile în pre-sale pe redbull.ro/revers la prețul de 30 lei, iar în ziua evenimentului, la intrare, prețul unui bilet este 40 lei (în limita locurilor disponibile).Ritmul, creativitatea, prezența scenică și capacitatea de a improviza sunt abilitățile cheie care vor fi jurizate de către Andi Vasluianu, Afo și Teo, și care vor decide cine este cel mai bun MC din competiția Red Bull re:VERS.Red Bull re:VERS stabilește noile reguli de jurizare ale unui MC battle! Noutatea competiției constă în unicitatea probelor la care sunt supuși concurenții, fiecare battle având o temă specifică pe care MCii trebuie să o respecte. Un cuvânt, o imagine sau o întrebare selectată de către juriul competiției – toate acestea trebuie integrate în improvizație.Fiecare MC va încerca să-și facă knock-out adversarul în battle-uri formate din 4 runde succesive de 60 de secunde. Juriul decide învingătorul fiecărui battle, iar acesta merge mai departe în competiție până când rămân în joc ultimii doi. Criteriul decisiv este IMPROVIZAȚIA (capacitatea concurenților de a răspunde în mod direct și expres provocărilor, demonstrându-și abilitatea de a procesa în timp real replicile adversarilor). Jurații vor ține cont însă și de CREATIVITATEA intervențiilor, de RITM & FLOW (capacitatea concurenților de a face rime pe loc, în sincron cu ritmul muzicii), de VALOAREA POETICĂ (demonstrată de sofisticarea, lirismul și ascuțimea versurilor), precum și de RESPECTAREA TEMATICII (fiecare battle va avea un subiect - un cuvânt, o imagine sau o întrebare - pe care concurenții trebuie să îl integreze în versuri).„În orice concurs există concurență, iar asta poate împiedica concurentul de a fi el însuși. Libertatea de a greși în acest context e cea mai valoroasă calitate pentru mine”, spune Andi Vasluianu.„Red Bull re:VERS le pune la și mai mare încercare skill-urile băieților și e foarte mișto că e totul transparent. Trebuie să joci fairplay într-un joc în care știi regulile și oarecum îți cunoști adversarii și capacitățile.Cei opt trebuie să fie foarte creativi și pe subiect!”, îi sfătuiește Afo pe participanți.„Improvizația e ca o pisică, dacă tragi de ea te mușcă, dar dacă nu o bagi in seamă, vine la tine. […] Important când improvizezi e doar să o faci cu încredere, indiferent cât de bine îți iese. Nu de alta, dar dacă îți iese bine, ești zeu. Dacă nu îți iese, hei, e improvizație, uneori nu iese. Deci încredere”, adaugă Teo.Red Bull re:VERS îi invită în ring pe 8 dintre cei mai promițători MCs din România. Pe 22 mai, la Expirat, se vor confrunta în rime improvizate și aplomb Actoru’ (vicecampion pe echipe la Battle MC România), Breloc (semifinalist Battle MC România, Urban Bucovina și Brigada Muzicală Contemporană), Chob (câștigătorul locului 2 la competiții similare la Electric Castle și „Cel mai tare din parcare”, cel mai bun Battle MC din Timișoara la preselecția națională a competiției cu același nume), Dilimanjaro (participant la King of Kings, artist cu multiple reprezentații și turnee la activ în România și în străinătate), Oliniutza (câștigătorul centurii de campion Battle MC România 2014 și 2015, membru al trupei Bam Dighidi Bam), Pietonu (membru Urbanrural și DevastationCrew), Rafa (marele câștigător al Battle MC România 2018 și locul 1 pe echipe la All Stars Sibiu în același concurs) și Tibăl (câștigător „Cel Mai Tare din Parcare”).Conceptul Red Bull re:VERS derivă din cel al legendarului eveniment Red Bull Batalla de Los Gallos, primul concurs internațional de MC battle care a debutat, în anul 2005, în Puerto Rico. Este singurul eveniment internațional de freestyle ce reunește țări din America Latină și Europa. Azi, Batalla de Los Gallos continuă să se extindă, sub diverse nume, și în alte țări: Red Bull Raplika (Serbia, Croația și Bosnia), Red Bull DernierMot (Franța), Red Bull KontroWersy (Polonia), Red Bull Bekvechten (Belgia) sau Red Bull Francamente (Brazilia).Începând de astăzi, 2 mai, biletele sunt disponibile pe redbull.ro/revers la prețul de 30 lei, precum și în rețeaua iabilet.ro. În seara evenimentului, la intrare, biletele costă 40 lei, iar porțile se deschid la ora 20:00.Eveniment cântat de Radio Guerrilla.