AMI, vacanta de vis in Bali

AMI, una dintre cele mai apreciate si talentate artiste din Romania, cu un fan base puternic si cu milioane de vizualizari pe YouTube s-a intors recent din vacanta exotica din Bali. Artista isi dorea de foarte mult timp sa viziteze locurile fascinante din Bali si a incercat in doar cateva zile sa vada cat mai mult si sa invete cat mai multe amanunte despre cultura lor.Una dintre experientele placute pe care AMI le-a trait in Bali a fost excursia la Sacred Monkey Forest Sanctuary, adica Padurea Maimutelor, o rezervatie naturala ce gazduieste peste 600 de exemplare.Desi la inceput micile maimute au parut inabordabile, AMI a descoperit secretul cu care sa se apropie de ele si le-a hranit cu fructe si nuci. Astfel, artista s-a apropiat foarte repede zecile de maimute care ii cereau banana, papaya si alte bunatati, pana cand au lasat-o fara provizii.“Excursia in Bali a fost fascinanta din toate punctele de vedere.M-am plimbat foarte mult si am invatat foarte multe despre cultura lor. Desi sunt oameni simpli, sunt foarte calzi, primitori si bucurosi sa vorbeasca cu tine si sa te serveasca cu preparate traditionale. Mi-am dorit sa vad maimultele, pe care le stiam doar din poze si m-am amuzat foarte tare pe seama lor. Daca le dai mancare, esti cel mai bun prieten al lor. Asa am reusit sa facem poze.”, a spus AMI.Dupa scurta vacanta pe taramul asiatic, AMI s-a intors la programul obisnuit incarcat de concerte. In plus, artista lucreaza foarte mult in studio pentru a lansa piese noi cu care sa ne surprinda.