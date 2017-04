Amadeus - super show live în Dubai, alături de Lara Fabian

Artistele din trupa Amadeus au oferit un show de neuitat în Dubai. Cele patru românce au fost invitate să susțină un concert live la vestitul Atlantis The Palm din Dubai, unul din cele mai impresionante și mai exclusiviste hoteluri din Emiratele Arabe Unite. Evenimentul cu totul special a fost parte a unei conferințe internaționale la care au participat personalități importante din domeniul afacerilor internaționale.Alături de Amadeus a cântat, în cadrul serii, și faimoasa artistă Lara Fabian. Scena pe care a evoluat Amadeus a fost una impresionantă. Artistele au cântat live în mijlocul unui spectacol de lumini, în fața unui ecran imens, de 100 de metri pătrați, pe care au rulat în permanență imagini din videoclipurile lor.Apreciatele artiste au cântat November Rain, tributul Guns’n’Roses lansat luna trecută, Carmen, I love rock‘n roll, Dernier Danse, și teme din filme celebre – Skyfall și Pirații din Caraibe. Organizatorii au cerut în mod special ca artistele să cânte și Earth Song, superba lor compoziție supranumită Imnul Pământului. Piesa a fost interpretată în încheierea evenimentului, imediat după focul de artificii.Special pentru acest eveniment și pentru momentul Earth Song, cele patru artiste au purtat rochii în nuanțe diferite, create de designerul Oana Nuțu, soția lui Robert Turcescu.“A fost o seară de vis. Publlicul ne-a primit extraordinar, iar locația și scena au arătat uimitor. Am cunoscut-o pe Lara Fabian, i-am spus că o admirăm foarte tare. Este o artistă extrem de sensibilă și un om foarte cald. A doua zi, după concert, am avut timp să vizităm principalele atracții turistice din Dubai și ne-am bucurat de soare, am mers la plajă și am asistat la spectacolul impresionant de apă, lumini și muzică de la Dubai Fountains”, declară Andreea Runceanu.Concertul susținut în Dubai continuă seria de recitaluri speciale pe care cele patru românce o suțin în țară și peste hotare. În ultima perioadă, Amadeus a cântat la Opera din Barcelona, în cadrul show-ului Dior din Monte Carlo, în Dublin, iar, luna trecută, în cadrul concertului Richard Clayderman de la Sala Palatului din București.