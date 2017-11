Abba Tribute Band – Revival™ / The Tribute to ABBA

Cea mai buna trupa de Tribut Abba revine de Martisor! Cei care au castigat recunoasterea drept „OFFICIAL No #1” Abba Tribute Show, Abba Tribute Band, revin in Romania in data de 9 Martie 2018, pentru un concert live sustinut la Hard Rock Cafe, de la ora 22.30.

Data nu este aleasa intamplator, show-ul fiind cadoul ideal pentru Luna Femeii. Spiritul celebrei trupe ABBA va fi adus in fata publicului roman de cei patru artisti ai ABBA Tribute Band, votata in unanimitate de Asociatia Agentilor Muzicali britanici drept cea mai buna formatie tribut Abba din Marea Britanie. Lisa (AnniFrid), John (Benny), Nina (Agnetha) si Marcus (Bjorn) readuc in 2018 la Hard Rock Cafe muzica suedezilor.

Set-up unic, voci de exceptie, costume autentice

Trupa vinde show-uri la nivel international de peste 6 ani, fiind apreciata nu doar pentru calitatile vocale si pentru punerea in scena, dar mai ales pentru pastrarea fidela a principiilor ABBA. „Revival the tribute live experience” este ceva unic. Show-ul include coregrafie, costume spectaculoase si autentice, are parte de o productie uluitoare si de muzica excelenta marca ABBA. O atentie speciala este acordata set-up-ului scenei. Se folosesc lumini si efecte speciale, lasere, iluminare UV, un pian original Yamaha cp 70 (asa cum era cel al lui Benny), candelabre si multe altele, totul pentru a oferi audientei experienta unei productii de inalta calitate. Cat despre muzica…nu incape niciun dubiu ca pe scena se vor auzi voci aproape identice cu cele care au facut furori din 1972 pana la inceputul anilor ’80.



Artistii

Jöhn aka Benny Andresson - Este un artist cu multiple abilitati, precum cea de cantaret, compozitor, cantaret la clape, chitarist, coregraf si scenograf.



Lisӓ aka Anni-Frid Lyngstad - Cu o voce care te cucereste de la primele acorduri, ea a calatorit in intreaga lume si a incantat mii de oameni. Sustine, insa, ca a se pune in pielea lui Anni o face sa se simta cel mai bine.



Ninӓ aka Agnetha Faltskog - A cantat alaturi de nume celebre din industria muzicala, chiar a facut un duet cu celebrul Jamie Oliver. In Revival i se recunoaste talentul prin faptul ca se identifica enorm cu Agnetha, iar in redarea „The winner takes it all” ai senzatia ca te-ai intors in timp, iar pe scena este insasi solista ABBA.



Kenny aka Björn Ulvaeus - Este apreciat pentru virtuozitatea sa, canta la chitara, iar show-ul in care este implicat ii straneste toata pasiunea muzicala. Implicarea lui nu a trecut neobservata, fiind unul dintre cei mai populari memebrii ai trupei.



Bilete Concert ABBA Tribute Band REVIVAL™ la Hard Rock Café

VIP - 120 lei (loc in fata scenei, intalnire cu artistul, autograf si poza si o surpriza din partea HRC)

Categoria 1 - 90 lei (loc în fata scenei)

Categoria 2 - 70 lei (loc la masa)

Categoria 3 - 40 lei (in picioare)



Biletele se pot achizitiona Online prin iabilet.ro si la Hard Rock Café.