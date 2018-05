3 Sud Est lanseaza single-ul si videoclipul “Dansam in ploaie”

Dupa ce a lansat hituri precum “Cine esti?” si “Stele”, 3 Sud Est lanseaza ”Dansam in ploaie”, single ales de catre fanii trupei pe platforma catmusic.ME

Piesa a fost compusa de catre Laurentiu Duta, Daris Mangal, Mihai Budeanu si Sergiu Buta, iar videoclipul a fost regizat de catre Liviu Vicol, un regizor talentat din Republica Moldova.

"“Dansam in ploaie” este o piesa fresh, despre fericire si dragoste. Este absolut normal ca la un moment dat, sa poata aparea neintelegeri sau certuri, dar care pana la urma, se pot rezolva pentru ca iubirea rezolva orice. In fiecare relatie mai exista ploi, dar cat timp exista iubire, sunt doar niste ploi de vara, calde si, de fapt, pline de dragoste. Speram sa va placa!", declara Laurentiu Duta.





Filmarile pentru videoclip au durat 72 de ore si s-au desfasurat atat in Las Vegas, cat si in desertul Nevada, alaturi de doi tineri actori, Kyle Howell si Ksenia Dubovitz, ce joaca rolul a doi indragostiti care isi traiesc povestea de iubire ca intr-un basm al secolului 21.





"La filmari ne-am distrat si a fost destul de amuzant. Atunci cand am incheiat filmarile in Nevada, ne-am ratacit in desert. Ulterior, am vazut lumini de faruri si am reusit sa gasim o cale, dar a durat ceva”, adauga acesta.

La sfarsitul anului 2017, trupa a lansat “Stele”, hit ce a cucerit topurile muzicale radio si TV si a adunat peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube.In vara, trupa 3 Sud Est a lansat “Am dat tot”, o piesa romantica, inspirata de amintirile si povestile de dragoste traite de ei, iar anul trecut, trupa a lansat single-ul de succes si clipul “Cine esti?”, o frumoasa piesa de dragoste ce a cucerit topurile muzicale TV si radio.

Tot in 2016, Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu au lansat piesa “Adio”, iar in 2015 au colaborat cu Inna pentru hitul “Mai stai”, care a adunat peste 15 milioane de vizualizari pe YouTube. 3 Sud Est este una dintre cele mai de succes trupe de pe piata romaneasca, cei trei membri primind titlul de „Regii muzicii de dance“. Printre cele mai cunoscute melodii se numara „Ai plecat“, primul single al trupei care le-a definit caracteristicile muzicale si le-a adus succes, dar si „Amintirile“, cea mai indragita piesa a celor trei.