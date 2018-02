Teo, Vio si Costel – Gentlemenii stand-up-ului romanesc

Sala Palatului a fost plina pana la refuz, aseara, toti cei prezenti asteptand cu nerabdare Marele Show la Palat promis de Teo, Vio si Costel. Si mare show a fost.

Intre aplauze si hohote de ras, cei 3 stand-up comedianti au trait senzatia unica de a fi pe scena Salii Palatului, marcand o premiera in viata lor artistica. Nimic mai potrivit ca sa aniversezi si 14 ani de activitate in stand-up comedy decat peste 4.000 de oameni care sa aplaude si sa rada timp de 2 ore.



Alex Mocanu si Toma Alexandru a “pregatit scena”, starnind primele ropote de aplauze si hohote de ras. Ceea ce nu au vazut, insa, miile de spectatori au fost reactiile lui Teo, Vio si Costel din culise. Daca Teo si Vio se plimbau dintr-o parte in alta, aparent calmi, Costel statea fix in zona din spatele scenei si asculta atent, asteptand (cu un zambet larg pe fata) momentul in care avea sa apara pe partea din fata a scenei.

Cu sau fara emotii, intrucat doar ei stiu asta, cei trei au facut Mare Show la Palat.



Dupa succesul acestui eveniment, organizatorii promit un alt show de mare exceptie. Teo, Vio si Costel vor reveni cu un alt spectacol marca inregistrata.



Pana atunci, pe 26 martie, Sala Palatului va gazdui 60 de artisti veniti de la Moscova: Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume.