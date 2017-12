Orașul Faptelor Bune se instalează în Piața Universității!

Radio ZU, în colaborare cu Primăria Capitalei și creart, plasează ON AIR experimentul urban și uman, Orașul Faptelor Bune, editia a doua. Evenimentul pleacă de la premisa că orice dorință merită a fi împlinită și oricare dintre noi putem să facem o faptă bună. In perioada 17 – 23 decembrie 2017, în Piața Universității (esplanada cu statui), se va construi primul oraș în care sunt invitați toți cei care vor să facă bine, dar și cei care au nevoie de ajutor. Timp de o săptămână, DJ-ii Radio ZU vor fi ON AIR 24 din 24 de ore. Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Răzvan Popescu, Flick, Adi Mihăilă, Raluca Ionescu, Emma și Tea Teodorescu vor locui non stop pe toată durata campaniei în studioul ZU, din Orașul Faptelor Bune.

Aici, în orașul muzicii și al magiei de sărbători, vedetele ZU vor avea misiunea să strângă toate dorințele românilor, să le promoveze și să faciliteze îndeplinirea lor. Indiferent de dimensiunea lor, dorințe mici sau mari, toate vor fi prezentate publicului, iar alaturi de sponsori și vedete vom aduce magia sărbătorilor în cât mai multe case din România.



Centrul Orașulului Faptelor Bune este Casa Radio ZU, un studio mobil construit sub forma unei case, cu o laterală complet transparentă, în dreptul căreia vor fi amenajate zona de emisie și o zonă de relaxare pentru DJ-ii Radio ZU.

Construcția va conține și o zonă de dormitor, toaletă și alte dependințe.

Dj-ii ZU din casă vor organiza diverse acțiuni surpriză pentru strângerea de fonduri, provocări inedite care le vor pune rezistența la încercare. În fiecare zi, în casa ZU vor intra cele mai cool vedete care vor avea posibilitatea să se implice activ în experiementul urban. Ele vor fi invitate să-și doneze lucruri personale pentru a participa la o licitație de fapte bune și, în același timp, vor fi puse în situația să accepte cele mai trăsnite provocări pentru a îndeplini dorințe oamenilor în nevoie.

Pentru ca spectacolul să fie complet, lângă studio va fi amplasată o scenă pe care se vor asculta, în fiecare seară, concertele celor mai renumite vedete de la noi, spectacole de colinde și multe alte surprize. Toate acțiunile desfășurate și programate pentru această săptămână vor fi construite cu scopul strângerii de fonduri pentru îndeplinirea a cât mai multor dorințe. Fondurile vor putea fi strânse prin: SMS la 1815, transfer bancar, donații în bani in urna pozitionata in Piata Universitatii. #OrașulFaptelorBune este în București pentru al doilean an, consecutiv. Ca un bilanț al primului an, evenimentul a făcut, anul trecut, nu mai puțin de 350 de fapte bune.