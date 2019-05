Locuri și oameni dedicați vieții sănătoase și de calitate

Recent Taupe Bistro, locul unde inovația întâlnește tradiția în excelență și Eisberg, compania care prin inovație revoluționează ideea de salată proaspătă, au fost gazdele unui eveniment dedicat jurnaliștilor și bloggerilor de lifestyle.

Conceptul de viață sănătoasă și de calitate a reunit cele două companii, care i-au provocat pe oaspeți să trăiască o experiență marcată de inovație și prospețime, de la ambianța bistroului Taupe, situat într-un loc plin de tradiție, la preparatele gastronomice moderne și savuroase, bazate pe asocieri inspirate de salate Eisberg și ingrediente de calitate.

“Relația mea cu Taupe vine din două direcții. Prima are legătură cu faptul că eu consider că m-am născut niște ani mai târziu, eu aș fi vrut să mă nasc în perioada în care se purtau perle și se lua masa în oraș, la bulivard. Perlele sunt scumpe și ușor inaccesibile, dar servitul prânzului la Taupe este ceva la îndemână, ce îmi aduce plăcere.Am o relație dificilă cu bucătăria, o folosesc rar și atunci doar pentru a găti ceva pentru prietenii intimi, așadar sunt atrasă de locuri ca Taupe, locuri ce îmbină familiaritatea cu conveniența. Practic ce face și Eisberg. ea de a doua derivă din relația mea profesională cu sectorul Horeca și dorința Eisberg de a cuceri acest sector, cel puțin la fel de bine ca pe cel de retail. Aceste două direcții s-au alipit când am decis că vrem să mâncăm o salată mare, cu prietenii noștri din media”, a explicat Nicoleta Scarlat, director de vânzări la Eisberg.

"Deschiderea acestui bistrou a însemnat o provocare, pe care am ales să o accept, dorind să resuscitez ceea ce era un loc ales de crema societății de odinioară, care ieșea la o cafea bună sau la masă, pe bulevard.

Produsele companiei Eisberg sunt prezente pe piață încă din 1996, și din 2005, de când au început să se adreseze consumatorului final, și-au câștigat încrederea acestuia inovând permanent.

Sloganul "din pungă direct în farfurie" a atras un segment în creștere al populației, preocupat în special de alimentație sănătoasă dar și de gestionarea eficientă a timpului liber, pe care să-l aloce cu predilecție propriei persoane.

Cele două companii, cu valori comune sau complementare, pe care le potențează reciproc, au prezentat oaspeților un meniu creat de Mihail Rafael, chef-ul de la Lido's Brasserie, cu preparate pline de savoare, bazate pe combinații de salate și ingrediente proaspete de calitate, ce se regăsesc atât la bistroul Taupe cât și la braseria Lido.