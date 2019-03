kika: Românii sunt tot mai selectivi la mobilierul de grădină

Românii au devenit tot mai selectivi atunci când vine vorba de alegerea mobilierului potrivit pentru spațiile de relaxare. Reprezentanții kika, furnizorul complet în domeniul amenajărilor interioare moderne, susțin că tendințele de cumpărare ale românilor s-au schimbat destul de mult pe această categorie, de la tipurile de materiale pentru mobilierul de grădină până la bugetul alocat.

„De la an la an, înregistrăm creșteri semnificative pe această categorie de produse, atât din punct de vedere al vânzărilor, cât și din punct de vedere al materialelor și al funcționalității produselor alese. Dacă în urmă cu câțiva ani, mobilierul din metal sau plastic era în topul preferințelor, acum observăm o apreciere mai mare pentru mobilierul din rattan artificial care este mult mai comod”, a precizat Ruxandra Apostolică, Marketing Manager kika România.Potrivit kika România, astăzi clienții se orientează spre soluții complete de amenajare a locului de relaxare (balcon/grădină). Cele mai apreciate sunt seturile care includ atât fotolii, cât și măsuță de cafea în același model, dar și cele cu mese înalte de tip dining, potrivite pentru a servi masa.Pentru amenajarea spațiului de relaxare din grădină sau balcon, kika lansează o colecție de mobilier de grădină care răspunde nevoii de economie a spațiului, confort, calitate și durabilitate. Colecția de grădină cuprinde seturi de mobilier (canapele, fotolii, mese), accesorii și plante artificiale pentru amenajarea completă a spațiului de relaxare. Mobilierul are un design smart, care permite o depozitare ușoară, este multifunțional și poate fi integrat cu ușurință în spațiul de acasă. Astfel, un colțar poate fi transformat cu ușurință în două canapele mici pentru o întâlnire în aer liber mai puțin formală.„Oferim clienților și posibilitatea de a opta pentru un set multifuncțional, cum ar fi setul a cărui masă poate fi ajustată pe înalţime, devenind, în funcţie de nevoie, fie măsuţă de cafea, fie masă de dining sau cum ar fi patul care ascunde în interiorul său o măsuţă de cafea, iar suprafața de dormit se transformă cu uşurinţă într-o canapea şi o băncuţă”, a explicat Ruxandra Apostolică.kika dispune de o gamă variată de mobilier de grădină cu funcționalități și prețuri pentru toate categoriile de consumatori, de la seturi mici, dar practice, perfecte pentru un spațiu de citit sau relaxare în balcon, la seturi medii ce pot fi restrânse cu ușurință, potrivite pentru a lua masa în familie, la seturi pentru spații generoase care cuprind canapele sau colțare cu diverse funcții.Un alt beneficiu pentru clienții kika este acela că ei pot vedea și testa produsele din magazine.“Ne dorim ca cei care ne trec pragul să încerce produsele, în așa fel încât să aleagă în final piesele preferate care le vor asigura confortul dorit. Este important ca ei să vadă și sistemele de depozitare sau extindere, să testeze funcțiile relax sau treptele de ajustare a spătarelor. Un alt lucru apreciat de clienții noștri este interacțiunea pe care o au cu consilierii din departament deoarece primesc informații detaliate despre funcţionalitea produselor”, a mai spus Ruxandra Apostolică.Noua colecție de grădină de la kika este deja disponibilă în magazine, iar prețurile variază între 179 de lei, pentru un scaun din rattan artificial, și 5.000 de lei, pentru un set format din masă și colțar cu perne.