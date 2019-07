“FUTURISM PROGRAMME” 2019 - o competiție unică în lume

“Futurism Programme” este o platformă antreprenorială pentru firmele de tip start-up din lume, nișate pe servicii tehnologice. Cea de-a treia ediție are ca scop să ajute la crearea unui ecosistem care să genereze experiențe inovative în turism. În acest an sunt alături de Dubai Tourism nume mari din industrie, precum Tajawal- Seera Group, Atlantis The Palm, Emaar Hospitality Group și Emirates Group.





• Hyper personalizarea – se folosesc datele oferite de turiști cu scopul de a se personaliza experiențele vizitatorilor

● Turism conectat – se caută soluții care să ofere călătorului o experiență finală de călătorie care are la bază contopirea serviciilor de aviație, cazare și destinație

● Digitalizarea operațiilor – prin folosirea roboticii, Inteligenței Artificiale și sistemului de învățare computerizată se vrea optimizarea serviciilor de operare precum inventarul, plățile, rezervările și managementul forței de muncă

● Opțiunea numărul 1 la nivel de destinație – implicarea turiștilor din întreaga lume, astfel încât să facă din Dubai prima lor opțiune de călătorie

● Tursimul conștient – prin folosirea tehnologiei și inovației să se susțină călătoria ca parte a “Dubai’s Sustainable Tourism Programme”

● Experiența ‘Phygital’ – tehnologie care va crea convergența dintre punctele fizice și digitale ale călătoriei turistului, astfel încât să se obțină experiențe unite și să se îmbunătățească implicarea clientului



Un panel de jurați, creat din experți de top din industria tehnologică, din liderii Dubai Tourism și din partenerii din industrie, va selecta 10 cele mai bune companii strat-up care au aplicat pentru competiție.



Dubai Tourism va anunța câștigătorul, care va primi ca premiu suma de 100.000 de AED, capital inițial de pornire. Adițional, câștigătorul va primi vize relevante în Dubai, spațiu de birouri și oportunitatea de a-și asigura pe viitor capitalul financiar.

