Economisire, cheltuială sau răsfăț - 48 de ore în Dubai

Dubai este un loc de escală perfect pentru toate bugetele, existând multe lucruri de făcut în 48 de ore.

Fie că doriți doar să explorați cu o cheltuială minimă sau vreți să vă răsfățați cu tot ce-i mai bun în Dubai, am creat o serie de propuneri de itinerare care vă oferă o mostră din cele mai bune lucruri pe care acest oraș uluitor le pune la dispoziție vizitatorilor.



Ziua 1



Micul dejun



• Economisire: Deși există numeroase restaurante indiene cu autoservire în oraș, dacă vreți un mic dejun ieftin, plăcut și simplu care vă costă doar AED10-15, vă recomandăm să mergeți la Raju Omelet. Acest restaurant popular din Dubai servește o gamă variată de mâncare de stradă indiană, precum și numeroase tipuri delicioase de ceai, într-un spațiu drăguț decorat în stil cafenea - toate acestea la prețuri foarte decente.



• Cheltuială: Faimosul local Tom & Serg din Al Quoz a devenit un fel de somitate în materie de mic dejun, cu meniul său aflat în continuă schimbare și plin de preparate sănătoase și unice - de la avocado sfărâmat pe pâine prăjită până la bao-uri vietnameze servite la micul dejun. Dacă vă mai delectați și cu o ceașcă din cafeaua lor excelentă și niște produse de patiserie făcute chiar de ei, veți înțelege de ce acest local a devenit foarte rapid preferatul tuturor.



• Răsfăț: Cu interiorul său superb, aroma spectaculoasă a produselor preparate în propria lor patiserie și selecția bogată și superb prezentată de mâncăruri delicioase pentru micul dejun, dacă vă începeți ziua la La Serre vă veți simți de parcă v-ați teleportat pe o stradă șic din Paris în toiul verii. Nu-i de mirare că, cel mai adesea, cozile sunt atât de mari încât oamenii așteaptă și în fața clădirii.



Activități de dimineață

• Economisire: Faceți un tur scurt al Râului Dubai prin intermediul unei traversări cu Abra, în cadrul căreia vă puteți plimba cu o barcă tradițională pentru spectaculoasa sumă de AED1! După aceea, puteți merge la souk-urile din zona Al Fahidi pentru a arunca o privire pe produsele pline de culoare de pe tarabe și, cine știe, poate chiar dați de-un chilipir.



• Cheltuială: Mergeți la Dubai Frame, noul monument uimitor al Dubaiului, care oferă vizitatorilor o priveliște de neuitat atât asupra vechiului oraș, cât și asupra celui nou într-o clădire cu o arhitectură spectaculoasă. Biletul de acces pentru adulți costă doar AED50 (și AED20 pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani, în timp ce copiii sub trei ani și vârstnicii au intrare liberă). Nu uitați să treceți și pe la muzeu!



• Răsfăț: Intrați în atmosfera de vacanță răsfățându-vă cu un masaj la unul dintre numeroasele spa-uri din oraș! De la experiența Hammam de la Talise Spa, situată în hotelul Zabeel Saray de pe Palm Humeirah, până la mesajele cu petale de trandafiri de la Saray Spa din JW Marriott, aveți de unde alege masajul perfect care să vă relaxeze înainte de masa de prânz.



Prânz



• Economisire: Or fi având un nume simplu, dar dacă sunteți la buget sau doar vreți să mâncați ceva rapid, de ce să nu vă luați o șaorma de la unul dintre numeroasele localuri Eat & Drink Restaurant din oraș? Restaurantul este prezent pe străzile orașului de decenii întregi și este un loc îndrăgit de mulți localnici - mai mult, o șaorma delicioasă vă va costa doar AED5.



• Cheltuială: Grație atmosferei sale absolut idilice - grădina este decorată cu numeroase draperii albe și bănci albastre superbe care aduc aminte de atmosfera însorită și relaxantă din Insulele Ciclade din Grecia - Ceainăria Arabă este o bijuterie ascunsă a districtului Al Fahidi care oferă clienților mâncare la prețuri rezonabile și o selecție excelentă de ceaiuri.



• Răsfăț: Unul dintre cele mai emblematice restaurante din oraș, At.Mosphere din Burj Khalifa oferă clienților o priveliște absolut spectaculoasă pe care nu o vor uita prea curând. Deși este perfect pentru o cină romantică, de ce nu l-ați lua în considerare și pentru un prânz delicios? Dacă vreți să mâncați un prânz fenomenal în timp ce vă clătiți ochii cu o priveliște de neuitat, iar banii nu sunt o problemă, acest restaurant este ideal pentru dumneavoastră!



Activități de după-amiază



• Economisire: Reîmprospătați-vă cunoștințele în materie de istorie și cultură locală explorând toate locurile cu care se mândrește districtul istoric Al Fahidi. Sunt multe lucruri de văzut, de învățat și de făcut la Centrul Sheikh Mohammed Pentru Înțelegere Culturală. Mai mult, Muzeul Cafelei și Muzeul orașului Dubai se află la doi pași de clădire.



• Cheltuială: Scăpați de căldura de după-amiază mergând la Parcul VR din cadrul Dubai Mall, unde puteți încerca 18 experiențe de realitate virtuală cu diferite tipuri de senzații, de la călătorii captivante cu mașina prin deșert, întâlniri palpitante cu animale sălbatice (unele dintre ele vă vor face inima s-o ia razna!) până la escaladări de clădiri. Accesul în parc este gratuit, iar fiecare experiență costă AED15-45, așa că puteți alege ce experiențe ați vrea să încercați în funcție de bugetul disponibil.



• Răsfăț: Mergeți la unul dintre cele mai spectaculoase parcuri de distracții din EAU, precum MG Worlds of Adventure sau Dubai Parks and Resorts, cu ale sale Motiongate, Bollywood Parks și Legoland (sau de ce să nu le vizitați pe toate cele trei din urmă cu multi-pass-ul Dubai Parks and Resorts!). Veți fi transportați într-o lume fantastică plină de distracție și amuzament pentru întreaga familie.



Cină



• Economisire: Unul dintre cele mai iubite și longevive localuri specializate în fructe de mare din Jumeirah, restaurantul By Qtair nu trebuie ratat. Este însăși definiția bunei dispoziții și a prețurilor mici - oferă doar două variante cheie, dar peștele prăjit și creveții prăjiți sunt absolut epici - și atât de ieftini încât abia o să se simtă la portofel.



• Cheltuială: Nu se întâmplă prea des să aveți ocazia de a savura o friptură incredibil de delicioasă la cină contra sumei de AED300 pentru două persoane, dar exact de asta veți avea parte la Le Relais de l’Entrecote din centrul Dubaiului. Situat pe superbul bulevard Emaar și înconjurat de bijuteriile centrului Dubaiului, acest restaurant faimos a fost transportat în emirat direct de la Paris și este cunoscut pentru fripturile cu cartofi prăjiți acompaniate de sosul său secret, din care veți primi nu una, ci două porții. Delicios la puterea a doua.



• Răsfăț: Dubai nu duce lipsă de variante de localuri de lux care servesc mâncare rafinată, dar având în vedere câte premii internaționale a câștigat, La Petite Maison nu trebuie ratat - mâncarea acestui restaurant franțuzesc este absolut delicioasă, servirea e impecabilă, iar lista de băuturi e excepțională. Este locul perfect pentru cei care vor să petreacă o seară plăcută în districtul artistic DIFC.



Activități de seară



• Economisire: Faceți o plimbare de-a lungul Dubai Marina și bucurați-vă complet gratuit de obiectivele turistice și sunetele orașului (și priveliștile sale de seară superbe) - și dacă tot vă plimbați, dați jos și mâncarea de la cină! Bonus: Poate fi o experiență foarte romantică. Există numeroase localuri unde puteți bea un pahar de vin înainte de a vă retrage la hotel.



• Cheltuială: Dacă v-ați dorit vreodată să vedeți un film într-un spațiu inspirat de conceptul „cină și un spectacol”, de ce să nu mergeți la Guy Fieri Kitchen & Bar and Dine-In Cinema din cadrul clubului de recreere Jebel Ali? Mai mult, clubul este licențiat pentru a servi băuturi alcoolice, așa că puteți servi un pahar vin sau șampanie după o cină delicioasă!



• Răsfăț: Uimitorul spectacol original La Perle by Dragone nu trebuie ratat de nicio persoană din Dubai, indiferent că vorbim de turiști sau localnici. Performanțele acrobatice ale interpreților săi, muzica originală și designul spectaculos al decorurilor vă vor da pe spate.







Ziua 2



Micul dejun

• Economisire: Pentru un mic dejun ieftin cu porții consistente și produse organice în măsura posibilităților, mergeți la Surf House Dubai, locul unde atmosfera este relaxată, dar calitatea mâncării (și zâmbetele!) sunt luate în serios.



• Cheltuială: Clinton St. Baking Company este faimos pentru mormanele sale de clătite incredibile, precum și pentru puiul prăjit și gofrele din meniul pentru mic dejun disponibil pe toată durata zilei - și dacă niciunul dintre felurile astea nu vă impresionează, atunci sigur preparatele pe bază de ou vă vor lăsa gura apă. Bonus: Toate produsele sunt organice și de cea mai bună calitate.



• Răsfăț: The Farm din Al Barari este unul dintre cele mai frumoase localuri din Dubai unde puteți servi micul dejun și deși vă costă ceva mai mult să ajungeți aici, pentru că nu se află în centrul orașului, cu siguranță merită efortul depus.

Frumsețea grădinii incredibile și a lacului situat în spatele ei, precum și calitatea și prospețimea mâncărurilor vă vor impresiona foarte tare.



• Economisire: Închiriați o placă de stand-up paddle de la Surf House Dubai pentru doar AED80 și faceți o sesiune ușoară de mișcare în apă în timp ce admirați una dintre cele mai frumoase priveliști asupra Burj Al Arab - chiar din apă -, iar apoi faceți câteva poze de pe plajă pe care le veți prețui mereu.



• Cheltuială: Burj Khalifa nu este frumos doar pe exterior - și interiorul merită vizitat, platforma de observare transformând întreaga experiență în ceva absolut memorabil. Prețul unui bilet pentru At The Top variază între AED175 și 525, în funcție de pachetul ales, vârsta vizitatorului, dar și modalitatea de rezervare (online vs. în persoană).



• Răsfăț: O vizită în Dubai nu ar fi completă dacă nu ați profita de ocazie pentru a vă bronza puțin și nu există un loc mai luxos pentru a face asta decât la Terasa de la Burj Al Arab. Locația și cele două piscine imense sunt acum deschise și pentru persoanele care nu sunt cazate în hotel, prețurile pentru biletele de o zi pornind de la AED1800 per persoană.



Prânz



• Economisire: Restaurantele Zaatar w Zeit, care se găsesc în tot orașul, se numără printre localurile preferate ale locuitorilor Dubaiului și reprezintă o modalitate rapidă, ieftină și ușoară de a lua o masă delicioasă (și relativ sănătoasă).



• Cheltuială: Mergeți la Jones the Grocer pentru o masă gustoasă, sănătoasă și delicioasă preparată cu cele mai bune și cele mai proaspete ingrediente într-un local tip cafenea fermecător care îi va cuceri până și pe cei mai exigenți gurmanzi.



• Răsfăț: Votat în mod constant drept unul dintre cele mai romantice restaurante din Dubai, Pierchic oferă o priveliște uluitoare asupra apei, precum și șansa de a servi cele mai bune fructe de mare din oraș. Faceți o rezervare pentru prânz și pregătiți-vă să fiți transportați cu un buggy privat de la recepția principală a hotelului până la pontonul restaurantului, unde vă veți bucura de o masă liniștită deasupra apei. Vă veți simți ca și cum ați lua prânzul în Maldive.



Activități de după-amiază



• Economisire: Închiriați o mașină (multe companii oferă variante pentru AED60-80 pe zi) și petreceți-vă după-amiaza în Hatta. Se află la doar o oră de mers cu mașina și, odată ajunși acolo, veți fi complet uluiți de peisajul natural al zonei. Puteți închiria caiace sau hidrobiciclete pentru mai puțin de AED100, iar după aceea puteți servi un picnic delicios când vi se face foame. Nu uitați aparatul foto acasă!



• Cheltuială: Sunteți curioși cum ar fi să vă plimbați printr-o pădure tropicală situată în mijlocul deșertului? Dacă vizitați The Green Planet, pentru doar AED95 pentru adulți și AED70 pentru copii veți avea ocazia să explorați cele trei etaje ale acestui paradis verde, care găzduiește peste 3.000 de specii diferite de floră și faună. Există o mulțime de informații interesante pentru cei care vor să învețe ceva nou - iar lumina naturală este perfectă pentru selfie-uri.



• Răsfăț: Dacă „schiatul în deșert” se află pe lista de lucruri pe care vă doriți neapărat să le încercați, atunci Ski Dubai este locul perfect pentru dumneavoastră. Dacă sunteți deja schiori sau snowboarderi cu experiență, atunci pârtia vă așteptă după ce închiriați echipamentele, dar dacă doriți ca cineva să vă învețe mișcările de bază, aveți la dispoziție numeroși instructori experimentați. Mai mult, nici măcar nu trebuie să veniți cu echipamentele după dvs. - puteți închiria aici literalmente tot ce aveți nevoie sau, dacă doriți, puteți chiar să le cumpărați și să plecați acasă cu ele.



Cină



• Economisire: Restaurantul Ravi este una dintre cele mai faimoase destinații din Dubai pentru pasionații de mâncare pakistaneză ieftină și gustoasă. Preparatele sunt delicioase, accesibile și de încredere. Trebuie neapărat să încercați.



• Cheltuială: Mâncarea peruană și-a găsit un loc binemeritat pe scena gastronomică din Dubai și există puține localuri mai bune unde să încercați aceste preparate decât la Coya, situat în hotelul Four Seasons Jumeirah. Nu numai că mâncarea e delicioasă, dar atmosfera din acest restaurant este apreciată de toți oamenii care îi calcă pragul - iar decorul este perfect pentru o poză de Instagram. Dacă mergeți la cină aici, suntem destul de siguri că veți fi tentați să rămâneți pentru câteva pahare de vin sau șampanie după aia.



• Răsfăț: Dubai găzduiește numeroase restaurante asiatice luxoase, iar Zuma este unul dintre localurile pe care fanii preparatelor japoneze sau asiatice trebuie neapărat să le viziteze. Sushi-ul este absolut delicios, codul negru cu sos negru a pus restaurantul pe harta tuturor gurmanzilor, meniul cu băuturi este spectaculos, iar restul preparatelor sunt cel puțin la fel de impresionante. Nu-i de mirare că localul a câștigat atât de multe premii internaționale de-a lungul timpului.



Activități de seară



• Economisire: Fântâna Dubai din Dubai Mall se numără printre cele mai populare atracții turistice din oraș, iar coregrafiile sale unice și faimoase în toată lumea se desfășoară la intervale regulate în fiecare seară și pot fi admirate gratuit de toți oamenii din zonă.



• Cheltuială: Dubai este celebru pentru cluburile sale de pe plajă, care nu sunt destinații populare doar în timpul zilei. Cei care le pășesc pragul pentru câteva pahare după cină au ocazia de a petrece o seară excelentă dansând pe muzică bună, iar două dintre cele mai bune cluburi sunt Zero Gravity și Nikki Beach, ambele populare printre oamenii sofisticați din oraș, dar care vin aici pentru a se bucura de atmosferă.



• Răsfăț: Opera din Dubai a făcut valuri încă de când și-a deschis prima dată porțile dintr-un motiv foarte bun. Nu numai că a adus în oraș unele dintre cele mai mari spectacole din lume, oferind spectacole memorabile pentru spectatori, ci este și locul perfect pentru un pahar de băutură de calitate (sau un preparat delicios dacă încă vă este foame) la faimosul restaurant Sean Connolly, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare localuri din oraș.



Cazare



• Economisire: Situat în inima districtului istoric Al Fahidi din Dubai, la câțiva pași de cele mai populare atracții turistice din oraș, de la Muzeul din Dubai până la faimosul Râu Dubai și Centrul Sheikh Mohammed Pentru Înțelegere Culturală (ca să nu mai vorbim de faptul că se află la o distanță mică de stația de metrou), Pensiunea Orient este un loc de cazare liniștit și accesibil. Această pensiune intimă stil butic are 10 camere decorate în stil arăbesc tradițional, iar întreaga clădire seamănă cu o casă dintr-o epocă demult apusă - să nu uităm și de majlis-ul și de curtea care sunt pregătite să întâmpine călătorii care vor să se relaxeze. Situat în apropiere, Hotelul XVA oferă o senzație similară, dar cu o tentă ceva mai artistică - este conectat la o galerie - dar dacă vreți să vă cazați în zonele mai aglomerate ale orașului, hotelurile Rove sunt o opțiune excelentă și oferă priveliști contemporane la prețuri accesibile în zone cheie din Dubai.



• Cheltuială: Fie că vreți să vă cazați pe plajă, în centrul orașului sau într-o zonă mai liniștită, Dubai are câte ceva pentru fiecare - și cu siguranță aveți de unde să alegeți hotelul perfect pentru dumneavoastră. Dacă vreți să stați pe plajă, Fairmont The Palm, Jumeirah Al Nassem și The Westin Dubai Mina Seyahi sunt variante excelente, iar cei care caută un hotel într-una dintre zonele mai aglomerate ale orașului nu au cum să dea greș cu Vida Downtown, La Ville Hotel & Suites sau The Address Dubai Marina. Pentru o escapadă liniștită în inima orașului, The Conrad Dubai, Anantara The Palm și the Waldorf Astoria The Palm sunt niște oaze de relaxare pură situate la câteva minute de agitația de zi cu zi a metropolei.



• Răsfăț: Situate la doi pași de nebunia orașului, St. Regis, The One & Only Royal Mirage și the Park Hyatt oferă tot ce-i mai bun pentru cei care caută o cazare luxoasă, dar dacă vreți neapărat să vă faceți de cap, Al Maha Resort & Spa, The Bulgari Resort & Residences, Jumeirah Dar Al Maysaf și Burj Al Arab vă promit o experiență spectaculoasă care va rămâne în amintirile dvs. pe veci.





Puteți, de asemenea, să... Experimentați tot ce-i mai frumos cu noul Dubai Pass.

Profitați din plin de escala în Dubai cu noul Dubai Pass, un card preplătit all-inclusive care permite accesul fără numerar la 33 atracții turistice din Dubai, fiind modalitatea perfectă de a explora atracțiile turistice de clasă mondială ale orașului.