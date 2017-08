Divan - calatorie culinara in Turcia

Pentru cei care vad in fiecare preparat degustat punctul de plecare intr-o calatorie culinara in Turcia, DIVAN anunta deschiderea unui nou restaurant in Bucuresti, pe Barbu vacarescu 241A si relansarea din toamna a restaurantului Divan Floreasca sub o infatisare cu totul si cu totul noua.



Restaurantele DIVAN ii invita pe oaspeti sa se lase purtati intr-o calatorie culinara plina de preparate delicioase, retete autentice si aromele aduse direct din Turcia. Meniurile traditionale reinterpretate sunt elementul distinctiv al lantului de restaurante Divan Brands. In momentul de fata sunt prezenti in urmatoarele locatii: Divan Barbu Vacarescu, Divan Express Extra, Divan Express si Meze Traverna ( restaurant cu specific grecesc), urmand ca din toamna anului 2017 sa redeschida si Divan Floreasca.



Divan - Barbu Vacarescu - Orice calatorie spre Turcia ar trebui sa inceapa de la Divan! Descopera gusturi, savoare, muzica si cea mai de pret comoara a sultanilor: bucatele alese facute cu aceeasi pricepere de sute si sute de ani.

Lasa aromele mirodeniilor si ale delicioaselor bucate sa te poarte intr-o poveste despre amestecuri savuroase, arome, muzica, dans, sultani si cadane.

Calca pe covorul fermecat de la Divan, orice calatorie de o mie de mile incepe cu un pas si cu o narghilea pe masura.

Divan - Express Extra - Am crescut cu kebab-urile, și nu putem trai fara ele. De aici si dorinta de a renunta la ingredientele nesanatoase si abordarea unui stil de viata sanatos. A fost re-proiectat fiecare produs in parte, a fost coapte propriile lor lipii, au ales furnizori locali și organici, au creat propriile lor sosuri si folosesc ingrediente premium pe care nu le veti mai gasi in alta parte.

MEZE Taverna imbina perfect mancaruri savuroase preparate minutios dupa tipicul bucatariei elene, un design ce reinterpreteaza intr-o nota creativa elemente de decor traditionale si atmosfera calda si primitoare atat de specifica Greciei.