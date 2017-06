Cum să rezolvi problemele de sănătate care pot apărea în timpul somnului

Petrecem aproximativ o treime din viaţă dormind. Calitatea odihnei şi sănătatea depind direct de postura în care dormim şi de ceea ce facem înainte de a merge la culcare.

Iată ce probleme de sănătate pot apărea în timpul somnului şi cum le poţi rezolva:Dacă te trezeşti cu un umăr inflamat, evită să dormi pe o parte, mai ales pe umărul dureros. De asemenea, nu e recomandar să dormi pe burtă deoarece în acest fel umerii nu vor fi aliniaţi.Cea mai bună poziţie de dormit este cea pe spate. Pune o pernă subţire sub cap, o alta pe stomac şi îmbrăţişeaz-o. Umerii tăi vor fi acum în poziţia corectă.Dacă nu îţi place să dormi pe spate, încearcă să stai pe partea pe care nu dormi de obicei, cea nedureroasă. Trage uşor picioarele spre piept şi plasează o pernă înre genunchi. Să dormi cu mâna sub cap nu este recomandat, deoarece poziţia umărului va fi una nefirească.Dacă ai dureri de spate, menţinerea unei poziţii normale a coloanei vertebrale este foarte importantă. Dacă salteaua e prea moale, este timpul să îţi iei alta!A dormi pe spate e probabil cea mai bună poziţie pentru tine. Aşează o pernă sub genunchi pentru a te ajuta să restabileşti curburile naturale ale coloanei şi să reduci tensiunea din tendoane. De asemenea, poţi încerca să pui un prosopel rulat în partea inferioară a spatelui pentru un sprijin suplimentar.Dacă dormi pe burtă, pune o pernă sub abdomenul inferior şi pe pelvis. Dacă îţi place să dormi pe o parte, atunci cel mai bine e să adopţi poziţia fetală. Trage picioarele uşor spre piept, păstrând spatele arcuit în mod natural.Pune o pernă mică între genunchi, acest lucru te va ajuta să scapi de tensiunea din partea de jos a spatelui.La fel ca şi în cazul durerilor de spate, gâtul trebuie să fie susţinut în timp ce dormi.În general, dormitul pe spate cu o pernă sub cap şi câte o pernă sub fiecare braţ este cea mai bună opţiune. Persoanele cu probleme de gât ar trebui să-şi aleagă pernele foarte atent, iar cel mai bine ar fi să optezi pentru cele ortopedice sau rulou.Dacă preferi să dormi pe o parte, asigură-te că că perna nu e prea mare. În mod ideal, înălţimea pernei ar trebui să se potrivească cu lăţimea umărului pentru a-ţi menţine gâtul în poziţia corectă.Dacă dormi pe burtă, foloseşte cea mai subţire pernă pe care o poţi găsi. Este mai bine să nu dormi în această poziţie deloc pentru că stai cu capul întors toată noapte, iar acest lucru afectează gâtul.Poate fi dificil să renunţi la telefon sau laptop înainte de culcare, dar ar trebui. Acest lucru ajută cu adevărat dacă ai probleme cu somnul. Lumina de pe ecrane afectează ciclurile somn-trezire.Evită consumul de cafeină, cafea, băuturi energizante, suc acidulat, ceai negru şi ciocolată, cel puţin cu 6 ore înainte de a merge la culcare.Fă exerciţii dimineaţa şi după-amiaza. Acest lucru te va ajuta să îţi tonifici întreg corpul, să îmbunătăţeşti circulaţia sângelui şi să adormi mai repede.