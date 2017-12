Varza este o legumă foarte versatilă și încredibil de sănătoasă. Este un membru al familiei Brassica și poate avea o formă ovală sau rotundă, cu frunze moi, verzi și albe.

Cum poți folosi varza pentru durerile articulare

Aceasta oferă numeroase beneficii pentru sănătate, iar conținutul ridicat de antioxidanți este perfect pentru piele. În plus, este o sursă bogată de vitamine, fier și potasiu, făcând parte din bucătăriile occidentale și orientale. Detoxifiază sângele și ficatul, tratează artrita și elimină petele. Iată cum te ajută varza să scapi de durerile articulare!Consumul de varză întinerește pielea, iar aplicarea sa vindecă iritațiile pielii, tratează coșurile, rănile, acneea, mușcăturile, eczemele, erupțiile cutanate, psoriazisul și calmează roșeața. Consumul regulat de legume crucifere, printre care se numără și varza, întinerește pielea, datorită cantităților mari de vitamina C, în acest fel încetinind și procesul de îmbătrânire. Datorită faptului că varza are un conținut mare de vitamina D și A, susține sănătatea pielii și te protejează împotriva radiațiilor ultraviolete și a distrugerii celulelor pielii.Varza este un remediu excelent pentru durerile articulare, așa că iată cum poți pregăti o compresă cu varză!varză (preferabil varză roșie)folie de aluminiuun bandaj sau tifonSe scoate frunza exteroară a verzei, se spală bine, se lasă să se usuce, după care se îndepărtează și tulpina tare a frunzei. Se pune frunza de varză pe un tocător și se presează cu ajutorul unui făcăleț, pentru a elibera sucul. Apoi se înfășoară foaia de varză într-o folie de aluminiu și se pune la cuptor, pentru a o încălzi timp de câteva minute, după care se aplică pe zona afectată. Se stabilizează cu un bandaj sau cu un tifon. După o oră, se îndepărtează pansamentul cu varză. Repetă această procedură de 2-3 ori pe zi. Dacă preferi compresele reci, se lasă varza la frigider și se aplică ulterior pe zonele dureroase.