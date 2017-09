Ghimbirul este considerat un medicament universal, fiind folosit în tratarea multor afecţiuni. Descoperă beneficiile ghimbirului pentru ficat!

Care sunt beneficiile ghimbirului pentru ficat?

1. Protejează ficatul de boli

2. Este util în cazul fibrozei hepatice

3. Este util în cazul parazitozelor din ficat

4. Este util în cazurile de steatoză hepatică

Cercetătorii au identificat peste 500 de compuşi în rădăcina de ghimbir, care acţionează asupra întregului organism. În urma cercetărilor realizate, ghimbirul s-a dovedit a fi un analgezic excelent, un antiinflamator puternic şi un adjuvant în problemele legate de digestie, având efecte mai puternice decât multe medicamente folosite în aceste situaţii.De la beneficiile pe care le are asupra digestiei stimulând puternic arderea grăsimilor până la efectele sale antiinflamatorii şi antiemetice (combate stările de greaţă şi vomă) recunoscute, ghimbirul este un aliment care trebuie inclus în dieta zilnică.De asemenea, ghimbirul este un adjuvant excelent în răceală, elimină crampele musculare, scade colesterolul rău, dar aduce şi numeroase beneficii pentru sănătatea ficatului, oferindu-i protecţie împotriva unor afecţiune periculoase.Un studiu apărut în 2012 în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că ghimbirul şi cicoarea au un efect similar asupra ficatului, ajutând la buna lui funcţionare. În urma testelor efectuate s-a constatat că prin consumul de ghimbir funcţiile ficatului s-au îmbunătăţit, eliminarea toxinelor s-a făcut mai bine şi sângele s-a curăţat. De asemenea, specialiştii au analizat o mostră de ţesut din ficat în urma consumului regulat de ghimbir, iar efectele au fost surprinzătoare asupra funcţiilor ficatului.Este o boală gravă care împiedică buna funcţionare a ficatului. Un studiu apărut în publicaţia Nutrition and Metabolism arată că ghimbirul are capacitatea de a creşte nivelul unei enzime care este esenţială pentru buna funcţionare a ficatului.Ghimbirul are un efect antiparazitar, creând un mediu nefavorabil pentru o mulţime de paraziţi. Consumul regulat de ghimbir are un efect detoxifiant şi anumite substanţe din ghimbir acţionează asupra paraziţilor care atacă ficatul şi intestinele, se arată într-un studiu apărut în publicaţia Parasitology Research.



Steatoza hepatică sau ficatul gras, cum mai este cunoscută această boală în termeni populari, reprezintă acumularea de grăsime la nivelul ficatului, lucru care declanşează o serie de efecte nedorite care pun în pericol viaţa. Un studiu apărut în publicaţia World Journal of Gastroenterology scoate la iveală faptul că ghimbirul are un efect spectaculos, prevenind şi tratând problemele cauzate de steatoza hepatică.