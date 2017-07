Cum să te îmbraci simplu, dar cu bun-gust? 20 de outfituri care te pot inspira

Stilul minimalist e departe de a fi plictisitor dacă ştii ce combinaţii să faci. Descoperă cum să te îmbraci simplu, dar cu bun gust ca să faci senzaţie!

Cum să te îmbraci simplu, dar cu bun gust? 4 sfaturi

Cumpără doar ceea ce ţi se potriveşte, nu orice este la modă!

Alege piesele basic şi mixează-le cu haine care sunt în tendinţe în acel sezon!

Nu cumpăra mult şi ieftin, ci puţin şi de calitate!

Fă o listă cu câteva piese de care ai nevoie în fiecare sezon

Nu numai imprimeurile încărcate, culorile puternice sau bijuteriile opulente te pot ajuta să ieşi în evidenţă şi să faci senzaţie. De foarte multe ori, o ţinută simplă care pune perfect în valoare silueta poate să impresioneze mai mult prin eleganţă şi rafinament. Astfel că atunci când vrei să te îmbraci simplu, dar cu bun gust poţi să faci o mulţime de combinaţii care prin simplitatea lor îţi vor da un aer de femeie elegantă şi stilată.De exemplu, te-ai gândit vreodată la o ţinută all black sau all white ca fiind plictisitoare? Niciodată nu va fi astfel dacă ştii ce haine să alegi şi să combini! O ţinută monocromatică aleasă corect poate să aibă un impact foarte puternic, dar care va fi mereu asociat cu simplitatea şi eleganţa naturală.Chiar dacă îţi plac ţinutele colorate este foarte important să nu exagerezi cu prea multe culori şi să nu încarci ţinuta cu prea multe accesorii.Stilul minimalist se centrează pe forme simple, culori monocrome, iar accesorizearea rămâne una foarte simplă, fără să iasă în evidenţă. Prin asocierea unor piese care se potrivesc perfect poţi să obţii o ţinută în aparenţă simplă, dar va avea un mare impact.Dacă nu eşti mare pasionată de modă şi nu îţi permiţi să cumperi o mulţime de haine, inspiră-te din aceste combinaţii şi optează pentru piese basic pe care le poţi mixa cu ceea ce ai în garderobă. O ţinută simplă, monocromă sau uni va avea mereu un efect puternic şi-ţi va conferi un look aparent simplu, dar cu mult bun gust.Cu siguranţă că simţi nevoia să cumperi un articol vestimentar care este în tendinţe, însă este mult mai important să faci o selecţie între aceste haine şi să alegi doar ceea ce ţi se potriveşte.Degeaba ai o mulţime de haine şi accesorii scumpe, în tendinţe, dacă acestea nu te avantajează!Astfel vei avea mereu o bază de la care să porneşti şi doar adaugi 2-3 articole care sunt la modă, în funcţie de sezon.În loc să cumperi toate hainele care îţi plac, dar fără să le găseşti înainte o utilitate în garderoba ta, este de preferat să te abţii şi să faci cumpărături în funcţie de ceea ce ai nevoie. De asemenea, dacă ai mai puţine haine, dar bune, nu vei mai simţi acel sentiment care apare dimineaţa când deschizi dulapul plin de haine şi nu ai cum ce să te îmbraci.Acest lucru te va ajuta să simplifici foarte mult modul în care faci cumpărăturile. Găseşte cele mai bune combinaţii pentru hainele pe care le ai şi cumpără doar acele piese de care ai nevoie pentru a obţine ţinutele pe care le visezi.Foto: pinterest.com