Ce să porţi la o nuntă? 8 idei de ţinute pentru vara aceasta

De fiecare dată când eşti invitată la o nuntă probabil că primul lucru la care te gândeşti este ce rochie vei purta.

Rochia furou

Rochia cu spatele gol

Fusta cu paiete

Salopeta elegantă

Rochia în culori puternice

Rochia în nuanţe nude

Rochia cu umerii goi

Rochia cu imprimeuri florale

Descoperă 20 de idei interesante pentru vara aceastaLejeră şi în acelaşi timp foarte sexy, rochia furou este una dintre cele mai importante tendinţe ale acestui an pentru ţinutele elegante de seară. Deşi poate fi integrată cu succes şi în cadrul unui outfit casual, rochia furou este perfectă pentru un eveniment special. Asorteaz-o cu sandale cu toc înalt şi barete subţiri.Atunci când vrei să ai o ţinută sofisticată, o rochie cu spatele gol este cea mai bună alegere. Te va ajuta să obţii un look perfect pentru un eveniment special desfăşurat într-un loc elegant. Nu uita că în acest caz alegerea sutienului potrivit este deosebit de importantă. Optează pentru un sutien special cu bretele joase sau foloseşte cupe din silicon. Descoperă aici ce tip de sutien să porţi cu o rochie cu spatele gol.Cine a spus că este obligatoriu să porţi rochie la nunta? Şi cu ajutorul unei fuste poţi crea o ţinută spectaculoasă. Iar fusta din paiete este cea mai bună alegere. Poate deveni elementul central al unei ţinute interesante de seară. Asociaz-o cu elemente simple şi accesorizează discret, pentru ca fusta să fie "vedeta" lookului tău.O altă variantă demnă de luat în calcul atunci când nu vrei să porţi rochie la o nuntă este salopeta elegantă. Alege una cu o croială feminină, care îţi pune picioarele şi talia în evidenţă. Nu uita că atunci când probezi o salopetă primul lucru de care trebuie să ţii cont este ca turul să îţi vină perfect.Dacă sunt nepotriviri în această zonă, ţinuta ta va fi compromisă.Dacă îţi doreşti o rochie cu o croilă simplă, care să fie uşor de purtat şi accesorizat, dar cu toate acestea nu vrei să ai un look banal, mizează pe o culoare puternică. O rochie într-o nuanţă puternică de roşu, galben, albastru cobalt, verde smarald ect. va atrage fără îndoială toate privirile!Un alt trend major al acestei veri este folosirea pe scară largă a nuanţelor nude. O rochie într-un ton pal de roz, bej sau somon îţi va oferi un plus de feminitate şi eleganţă, fiind o alegere ideală pentru o nuntă în aer liber.Rochiile şi topurile cu umerii goi sunt adevărate piese must-have pentru această vară. Nu numai că le poţi purta cu succes în zilele fierbinţi de vară, dar la fel de bine poţi include acest trend şi în ţinutele tale de seară. O rochie elegantă cu umerii goi te va ajuta să obţii un look sofisticat pentru nunţile la care eşti invitată în acest sezon.Imprimeurile florale şi botanice se numără printre trendurile importante ale anului 2017, prin urmare nu pot lipsi de pe lista celor mai potrivite ţinute pentru o nuntă de vară. O rochie lungă, diafană, dintr-un material fluid va arăta spectaculos dacă este acoperită cu motive florale masive. Ar trebui să mizezi pe contrastul puternic dintre culoarea de fond şi desenele colorate pentru a obţine un look spectaculos.