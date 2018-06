7 haine și accesorii pentru vară care te ajută să obții numeroase ținute

Dar în loc să investești într-o mulțime de piese vestimentare care au viață scurtă, în sensul că fac parte din trenduri efemere și le poți purta un singur sezon, alege câteva haine și accesorii esențiale, care îți permit să creezi o mulțime de ținute interesante. Unele dintre acestea nu se demodează prea curând, fiind alegeri clasice și interesante, pe care le vei purta an după an. De asemenea, aceste haine sunt comode și practice, fiind foarte ușor de purtat în zilele caniculare de vară.

Nu ai nevoie de un dulap plin cu haine de vară ca să arăți impecabil zi de zi. Secretul este să alegi piesele potrivite, care sunt versatile și simplu de asortat și accesorizat. De la jeanșii albi nelipsiți din sezonul cald, la sandalele de tip papuci foarte comode și rochiile cămașă, iată șapte astfel de haine și accesorii cu ajutorul cărora vei putea crea numeroase ținute interesante de vară:

Dacă nu ai deja o pereche de jeanși albi în garderoba ta, acum este momentul perfect să-ți cumperi una. Blugii albi îți împrospătează look-ul, oferind un aer de vară oricărei ținute. Asociază-i cu tricouri, cămăși, bluze feminine, topuri scurte sau cu orice piesă care îți place și se potrivește stilului tău. Nu doar că îți oferă un aer estival și sunt perfecți pentru orice look de zi și chiar pentru birou, blugii albi pot fi purtați până toamna târziu. Tot ce trebuie să faci este să-i asociezi cu un pulover supradimensionat sau cu o jachetă. Este o investiție esențială pentru colecția ta de haine. Secretul pentru a arăta impecabil în jeanși albi este să ai grijă ca blugii tăi să rămână imaculați cât mai mult timp. Spală-i imediat ce s-au murdărit sau pătat, numai împreună cu alte haine albe, și scurtează-i până la nivelul gleznei astfel încât să nu atingă pământul - cu excepția jeanșilor evazați, care trebuie să ajungă până aproape de sol, fără să atingă pe jos, astfel încât să-ți acopere tocurile.

Bineînțeles, tricoul alb, simplu, nu putea lipsi din această listă. Este una dintre piesele vestimentare esențiale nu doar pentru vară, ci pentru oricare alt sezon. Dar vara poți profita cel mai mult de această piesă comodă și versatilă.Poartă-l sub un sacou, cu jeanși, cu pantaloni scurți, fuste sau cu oricare altă piesă vestimentară care se adaptează stilului tău. Alege modelele din bumbac 100%, cu o croială puțin largă. Par mai scumpe decât sunt și îți oferă o ținută impecabilă, ce pare atent construită.

Rochiile de vară nu trebuie să fie neapărat cele cu imprimeuri florale sau din materiale vaporoase. Anul acesta, și probabil mulți ani de acum înainte, așa cum s-a întâmplat până în prezent, rochia din in rămâne una dintre piesele de bază din garderoba de vară. Dacă faci o tură prin magazinele de haine, probabil vei observa în fiecare dintre ele cel puțin un model de rochie din in. Acest material natural este ideal pentru vară. Este confortabil, răcoros și lasă pielea să respire. O rochie de tip cămașă din in, în nuanțe deschise, te va ajuta să creezi numeroase ținute de vară, de la cele lejere de zi, la cele de vacanță sau chiar unele potrivite pentru birou.