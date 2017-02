Lentilele rotunde și ramele transparente sunt două dintre cele mai importante tendințe ale acestui an. Află ce ochelari de soare se poartă în 2017

Lentile rotunde

Lentile plate

Rame transparente

Aviator

Ochelari cu lentile transparente, colorate

Ochelari de soare statement

Rame cu top drept

Ochelari cu ramă fluture

Acesta este cel mai important trend pentru 2017 în ceea ce privește ochelarii de soare. Lentilele mici, perfect rotunde, se mențin în tendințe încă de anul trecut, fiind prezenți și în cadrul colecțiilor primăvară-vară 2017 ale designerilor de top. Alege astfel de ochelari în nuanțe închise.Și ochelarii de soare cu lentilele perfect plate se află în topul tendințelor pentru anul 2017. Fie că este vorba de ochelarii rotunzi, cei aviator sau ochelarii statement, lentilele plate vor fi pretudindeni.Ramele transparente sunt în tendințe atât pentru ochelarii de soare în acest an, dar și pentru ochelarii de vedere. Este vorba despre ramele din plastic transparent care par să se contopească cu lentilele. Le poți alege atât pe cele incolore, dar și ramele transparente colorate, în nuanțe pastelate.Ca în fiecare an, ochelarii de soare tip aviator se mențin în tendințe. Acest model a devenit unul clasic, care nu pare să se demodeze. Alege-i pe cei cu lentile plate sau lentile colorate semitransparente.Inspirați din stilul anilor '70, acești ochelari au lentilele clare, transparente, în culori deschise.Nuanțele care domină sunt galbenul auriu și albastrul, dar poți opta la fel de bine și pentru roz, oranj, verde. Sunt potriviți celor care nu își doresc o protecție solară maximă, preferând lentile cu un filtru natural.Dacă îți place să fii în centrul atenției, atunci ochelarii de soare de tip statement ți se potrivesc cel mai bine. Sunt modele inedite, care ies în evidență, fiind colorate intens, decorate cu aplicații din cristale, desene sau având forme deosebite.Un trend ce pare de inspirație SF. Este vorba despre ochelarii de soare cu rame drepte în partea de sus. Topul perfect drept le oferă un aspect futurist, fiind o alegere bună pentru cei care vor un look modern și original.Așa cum le spune și numele, acești occhelari de soare au rame în forma aripilor unui fluture, lentilele fiind mai înguste către nas și mai late către colțurile exterioare.