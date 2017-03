Claudia Pavel: „bătăile inimii mămicii sunt cel mai frumos cântec de leagăn pentru copilaș”

La începutul lunii martie, Claudia Pavel ne invita pe ringul de dans cu cel mai recent single al ei, „Hit the Dancefloor”, un urban dance efervescent, iar în luna aprilie va lansa melodia „Touch Me”, un „pop dance” la care cântăreața a compus, în premieră, linia melodică.

Când nu este în studio sau la evenimente caritabile, Claudia Pavel își crește băiețelul, pe Noah, acum în vârstă de 4 ani.

Eva.ro a stat de vorbă cu mama Claudia Pavel. Redăm, mai jos, interviul pe care cântăreața l-a acordat publicației noastre.

1. Știm că ai născut în Los Angeles. Cum a fost experiența acolo?

Claudia Pavel: A fost o experiență minunată, eu am născut prin cezariană, la Cedar Sinai în Los Angeles; mi s-a spus în fiecare secundă ce urmează să mi se facă, nu m-a durut nimic, iar când Noah a venit pe lume, timpul s-a oprit în loc, la radio a început piesa mea favorită - „Home” (Michael Bublé) - iar eu am plâns în hohote de fericire!

2. Te-au lăsat să faci contact piele-piele cu bebe? Cum ți s-a părut această experiență?

Claudia Pavel: Da, am avut experiența piele pe piele, am avut parte de „Ora magică” despre care am vorbit pe larg pe blogul meu, www.claudiapavel.com. Mi-au pus copilul la sân, iar el a știut exact ce trebuie să facă, a început imediat să sugă. Să te simtă piele pe piele, să-ți asculte inima bătând doar pentru el... e minunat! Bătăile inimii mămicii sunt cel mai frumos cântec de leagăn pentru copilaș, pentru că el cunoaște fiecare bătaie a ei, o iubește și are nevoie de ea ca de aer… L-am alăptat pe Noah 2 anișori.

3. Ce sfaturi ai pentru mămicile care vor să alăpteze?

Claudia Pavel: Să nu renunțe, chiar dacă dau de greu. Să nu renunțe, chiar dacă dau de greu.Și eu am fost în pericol de mastită, dar tot Noah m-a salvat. Să devin mămica lui Noah este cel mai important și frumos lucru care mi s-a întâmplat, iar alăptatul a creat legătura divină dintre noi doi. La o lună de la alăptare, am fost în pericol să-mi pierd laptele, încercând să mănânc mai puțin și făcând mișcare. Din fericire, m-am oprit la timp și am mâncat mult pentru că interesul copilului meu a primat în comparație cu dorința mea de a-mi recupera corpul de dinainte de sarcină.

4. Care sunt valorile după care îl crești pe Noah?

Claudia Pavel: Eu îl cresc în dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu, îl duc în fiecare duminică la biserică, îl învăț să respecte și să iubescă femeile (el este crescut de trei femei - eu, mama și sora mea, plus bunicuțul) și pe toți oamenii în general, pe el însuși, să fie generos, bun, iertător și, desigur, fericit!

5. Cum reușești să împaci viața profesională cu statutul de mămică?

Claudia Pavel: Foarte ușor! Eu îmi iubesc jobul; muzica și actoria sunt prima mea dragoste, fac totul cu pasiune și implicare totală, însă fiul meu este viața mea, aerul pe care îl respir; deci, ce pot să fac și nu încurcă programul fiului meu, fac; ce încurcă - nu fac.