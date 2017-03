Cele mai emoționante fotografii de la naștere

Doi fotografi şi-au dedicat viaţa unui proiect inedit în care surprind cele mai emoţionante fotografii de la naştere. Imaginile realizate sunt senzaţionale!

Momentul în care părinţii îşi văd pentru prima oară bebeluşul este unul emoţionant şi care nu se uită niciodată. Doi fotografi din Australia, Bel Pangburn şi River Bennett, au vrut să le ofere părinţilor care îşi doresc să imortalizeze pentru totdeauna aceste momente emoţionante cele mai spectaculoase fotografii pe care să le admire toată viaţa.



Aşa a luat naştere proiectul "The First Hello Project" în care sunt surprinse reacţiile uimitoare ale părinţilor care îşi văd pentru prima dată bebeluşul. Un proiect inedit cu fotografii încărcate de emoţie pe care părinţii o vor retrăi de fiecare dată când vor admira aceste imagini.



După multe naşteri şi fotografii emoţionante la care au participat le-a fost foarte greu fotografilor să menţioneze unul dintre cele mai intense momente care le-a rămas în minte, însă şi-au amintit de o experienţă recentă în care un tată a luat locul obstetricianului.

"Recent am avut privilegiul de a face fotografii emoţionante în timp ce un tată a participat activ la aducerea pe lume a fiicei sale. Medicul obstetrician i-a coordonat toate mişcările din spate şi a fost de-a dreptul senzaţional să-l vezi pe tată cu ochii în lacrimi cum îi urează bun venit pe lume fetiţei lui", au povestit cei doi fotografi pentru publicaţia popsugar.com

Credit foto: http://www.thefirsthelloproject.com/