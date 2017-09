Sfaturi utile în dragoste pentru femeia Gemeni

Femeia Gemeni este spontană, deschisă şi iubeşte libertatea. Cu toate acestea, ea are nevoie de câteva sfaturi în dragoste!

Cine este femeia Gemeni?

Ce aşteptări are femeia Gemeni în dragoste?

De ce are nevoie femeia Gemeni în dragoste?

De ce are nevoie femeia Gemeni pentru o viaţă amoroasă perfectă?

Zodiile cele mai compatibile cu femeia Gemeni:

Zodiile cel mai puţin compatibile cu femeia Gemeni:

Viaţa ei trebuie să fie într-o continuă mişcare, precum aerul care este elementul ei. E fermecătoare, expresivă şi se adaptează foarte uşor indiferent de situaţie, înclusiv în ceea ce priveşte relaţiile. Planeta ei dominantă, Mercur, o face să aibă o minte ageră şi să comunice uşor, indiferent dacă prin vorbit sau prin scris. Femeia Gemeni poate fi, de asemenea, un pic imprevizibilă în acţiunile şi stările ei de spirit, mai ales atunci când vine vorba de iubire.Dacă ea e cuplată cu cineva care iubeşte să facă lucruri spontane, nu se îngrijorează atunci când planurile se schimbă şi foloseşte orice ocazie pentru a găsi noi modalităţi de a comunica, atunci ea e o femeie fericită. Dacă eşti îndrăgostit de o femeie din această zodie, fii pregătit să se întâmple ceva tot timpul. Unii ar putea găsi acest lucru extrem de incitant, pe când alţii ar fugi mâncând pământul. Atunci când a început ceva, ea nu poate să încetinească şi să aştepte ca alţii să o ajungă din urmă, iar cei care o iubesc nu ar vrea ca ea să se schimbe.Femeia Gemeni poate fi bună, grijulie şi, cel mai important, uşor adaptabilă la dispoziţiile şi situaţia celorlalţi. Dacă vrei să te iubească, ar trebui să fii la fel de sensibil ca şi ea şi să îi accepţi şi părţile bune, dar şi pe cele rele. De fapt, ea ar iubi pe cineva care îi descoperă ciudăţeniile. Un lucru bun de ştiut despre nativa din Gemeni este că, dacă se supără cumva pe tine, îi va trece repede şi îşi va relua comportamentul obişnuit.Mai mult decât a avea pe cineva cu care să vorbească despre orice, femeia Gemeni doreşte pe cineva care o va asculta cu adevărat atunci când vorbeşte. Dacă te vei îndrăgosti de ea, a fi un ascultător interesat este probabil lucrul la care trebuie să excelezi.Femeia Gemeni vrea pe cineva cu care să poată schimba păreri, idei, opinii, aventuri, iar atunci când e îndrăgostită nu vrea nimic altceva decât ca relaţia să dureze.Femeia Gemeni ar trebui percepută ca o bijuterie cu mai multe faţete. Ea are nevoie de cineva care, cel puţin, este la fel de adaptabil la schimbările din jurul ei ca şi ea. Să se îndrăgostească de cineva cu care are multe lucruri în comun ar fi ideal pentru ea. Ea preferă ca alesul ei să îşi dorească o astfel de relaţie imprevizibilă, ba chiar visează la asta.Deoarece o femeie Gemeni nu este dispusă să rămână într-o relaţie neproductivă, ea are abilitatea de a ieşi mult mai rapid din ea decât celelalte zodii. Dacă se trezeşte într-o relaţie nefericită, libertatea va câştiga întotdeauna în lupta cu suferinţa. Din acest motiv, unele persoane presupun că este incapabilă de a avea o relaţie specială, pe termen lung, dar asta nu este neapărat adevărat. Ceea ce vrea şi are nevoie cu adevărat este să-şi atingă visul de a avea o relaţie fericită şi de lungă durată.Sfatul cel mai bun în dragoste pentru aceasta ar fi să îşi dea timp să cunoască pe cineva înainte să decidă că altcineva poate fi o partidă mai bună. Dacă ea e deja implicată într-o relaţie, ar trebui să vadă dacă poate face ceva mai mult pentru ca viaţa ei amoroasă să fie activă, iar angajamentul de durată.BerbecGemeniRacBalanţăFecioarăScorpionCapricornPeşti