Cum va fi anul 2019 pentru zodia Capricorn

Capricornul este un semn de Pământ şi este guvernat de Saturn. Acest nativ intră în 2019 cu o oarecare incertitudine în viaţa sa, din cauza unei decizii care nu a putut fi luată în decembrie 2018.

Decanii zodiei Capricorn

Oportunităţi personale pentru Capricorn:

Limitări personale pentru Capricorn:

Cum stă Capricornul cu banii?

Cum stă Capricornul cu dragostea?

Cum evoluează Capricornul în carieră?

Cum stă Capricornul cu sănătatea?

Cei născuţi în primul decan al Capricornului sunt influenţaţi de Jupiter şi Saturn. Horoscopul prezice că nativii din această zodie vor câştiga sume substanţiale de bani în 2019.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Marte şi Saturn. În 2019, partenerul are un cuvânt de spus în relaţia voastră, indiferent dacă este vorba despre o împăcare sau o despărţire.Cei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Soare şi de Saturn. Pentru nativii acestei zodii, sfera financiară decurge excelent în 2019, se vor încheia contracte, apare şansa unui nou loc de muncă, noi colaborări sau realizări profesionale.Influenţa Soarelui îţi va favoriza viaţa socială şi va uşura comunicarea cu cei din jurul tău. De asemenea, poţi călători mai mult şi, astfel, ai şansa de a întâlni oameni care încearcă să se perfecţioneze la fel ca şi tine. Poţi face un angajament important la început de an, care presupune atingerea unul obiectiv. Perioada iulie-septembrie este cel mai bun moment.Vor exista oameni care îţi vor tăia calea în 2019. Acest lucru te poate descuraja sau te va face să îţi regândeşti planurile. Dacă te afli într-o poziţie de autoritate, începând cu luna martie ai putea decide să intri într-un program prin care să înveţi lucruri noi sau să îţi asumi mai multe responsabilităţi.Afacerile comune pot traversa o perioadă de îngrijorare care poate dura până în seprembrie, în special dacă eşti implicat în sistemul juridic. Dacă ai intenţia de a cere bani cu împrumut, ai putea da peste un blocaj sau peste o înfrângere în încercările tale care te poate forţa să lupţi mai mult.20 iunie-4 iulie e o perioadă importantă pentru deciziile privitoare la banii sau la investiţiile la comun.Cu Saturn în sectorul relaţiilor din iunie 2018, deja ai o idee despre presiunile care vin din partea altor persoane. Saturn, în această poziţie, testează puterea oricărei relaţii, unele dintre ele încheindu-se deja. Acest ciclu nu este totuşi înspăimântor şi tragic, deoarece poate aduce o relaţie mai potrivită pentru tine în luna martie. În aprilie şi în octombrie pot avea loc cele mai multe teste. Din august până la începutul lunii septembrie poate fi o perioadă de armonie pe acest plan.Cu siguranţă vor exista oportunităţi în acest domeniu, iar ele pot apărea oricând între 6 ianuarie până la început de februarie.Cel mai probabil va fi vorba de un nou loc de muncă. Eforturile celor care încearcă să înveţe şi să se adapteze unor noi condiţii de muncă vor fi recunoscute începând cu sfârşitul lunii septembrie, aducându-le poziţii mai bune. Unii nativi se pot reorienta profesional în cursul anului, iar schimbarea se va dovedi a fi de succes.Anul acesta ai putea fi preocupat de starea de sănătate a unei persoane apropiate. Un domeniu care ar putea avea nevoie de verificare şi atenţie este dieta/alimentaţia pe care tu şi familia ta aţi ales să o adoptaţi. Dacă apar probleme, este posibil să fie legate de stomac. În cele mai multe cazuri, orice afecţiune care apare în acest an îşi are originile înapoi în timp.