Cele mai posesive 6 zodii. Sunt obsedate de control!

Dacă ai o relaţie cu o persoană posesivă, s-ar putea să îţi placă la început. Dar, odată cu trecerea timpului, această posesivitate se va intensifica şi vei ajunge să te simţi controlat şi sufocat!

Chiar dacă gelozia şi posesivitatea nu înseamnă exact acelaşi lucru, ele se hrănesc una pe alta. Dacă eşti gelos, e posibil să nu ai încredere în partener şi să încerci să îl păstrezi lângă tine comportându-te ca şi cum ar fi proprietatea ta. Dacă eşti posesiv, e posibil să vrei să elimini orice risc de gelozie sau de concurenţă, chiar dacă nu ai niciun motiv să îţi faci griji.

Posesivitatea poate indica un anumit nivel de pasiune. Cu toate acestea, nu e sănătos să fii controlat de cineva în măsura în care ajung să îţi fie frică să faci orice mişcare pe cont propriu.



Care sunt cele mai posesive zodii?



Taur



Posesivitatea sa provine de la nevoia de a se simţi în siguranţă. Atunci când are un partener, Taurul devine extrem de teritorial. Nu îţi e greu să ţi-l imaginezi spunând, precum un copil: "Acest lucru este al meu!". El aşteaptă loialitate şi devotament absolut de la un partener atât timp cât crede că îi aparţine. Nu e posesiv doar în raport cu oamenii, ci şi cu lucrurile, mai ales cele de lux. El pofteşte la tot ce frumos şi adesea e reticent în a lăsa alte persoane să le împrumute sau să le atingă. Se ataşază de toate lucrurile pe care le deţine.



Scorpion



Scorpionul are tendinţa de a avea o natură suspicioasă şi geloasă, deoarece se teme să fie abandonat sau tradat. Prin urmare, îi place să deţină controlul asupra partenerului de viaţă. Chiar dacă îşi dă seama că posesivitatea lui e sufocantă, nu va face nimic să schimbe situaţia. Lucrul amuzant este că el apreciază independenţa, dar nu e capabil să i-o ofere şi celui de lângă el.



Leu



Leul vrea ca toată lumea să ştie ce îi aparţine.

Îi plac lucrurile şi oamenii frumoşi şi vrea să fie admirat pentru că le are în viaţa lui. Nu se percepe drept o persoană excesiv de posesivă, ci drept una care apreciază şi preţuieşte ceea ce are. Vrea să fie cea care deţine obiecte unice şi cea care se laudă cu achiziţiile sale. Cumva, reuşeşte să facă un spectacol fermecător prin asta.Chiar dacă intenţiile sale sunt bune, Racul este posesiv. Uneori, este atât de lipicios, încât oamenii din viaţa lui nu mai pot respira. Trebui să le dea drumul şi să realizeze că aceştia nu îl vor părăsi. Dacă o vor face, va vedea că, în cele din urmă, ei nu meritau şi s-a întâmplat exact ceea ce trebuia. Dacă va continua să îi controleze, nu va obţine decât resentimente din partea lor într-un final.Capricornul a muncit mult pentru ceea ce are, aşadar şi-a câştigat oarecum dreptul de a fi puţin posesiv.Îi place să se mândrească cu casa şi mobilierul său frumos. E posibil să nu fie extrem de scumpe, dar sunt ale sale. Nu e greşit să-şi dorească să deţină cât mai multe lucruri materiale, atât timp cât asta nu îl împiedică să aibă experienţe, relaţii şi să exploreze lumea.Posesivitatea sa nu provine din gelozie, ci din încredere. Nativul din Peşti trebuie să simtă că cineva este 100% implicat şi devotat lui înainte să se poată relaxa cu adevărat într-o relaţie. Este posesiv pentru că vrea să se protejeze, pentru că nu vrea să fie rănit. El crede că dacă va ţine pe cineva strâns lângă el, persoana respectivă nu va vrea sau nu va mai avea oportunitatea de a se rătăci. De multe ori, această ştrangulare poate avea exact efectul opus.