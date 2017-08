Ce personaj din Game Of Thrones te reprezintă, în funcţie de zodia ta

Dacă eşti fanul celebrului serial, cu siguranţă ai vrea să ştii ce personaj te reprezintă, în funcţie de zodia ta!

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Primul semn al acestui zodiac este cunoscut nu doar pentru abilităţile sale de conducere şi carismă, ci şi pentru impulsivitatea şi temperamentul său. Berbecul nu e în stare să stea liniştit şi să privească neajutorat de pe margine, mai ales când ştie că e capabil să rezolve o situaţie dificilă. Uneori, totuşi, oamenii se simt copleşiţi de agresivitatea lui. Daenerys Targaryen se încadrează perfect în descriere.Prințul Oberyn este devotat, fiabil, romantic, elegant şi bun ca Taurul. El se bucură de cele mai fine lucruri din viaţă şi nu e timid atunci când vine vorba de hedonismul şi materialismul de care dă dovadă. Din nefericire, el poate fi, de asemenea, ridicol de încăpăţânat atunci când are un scop, care duce în cele din urmă la prăbuşirea lui. Poate ar trebui să înveţi o lecţie de la Oberyn şi să renunţi la trecut.Gemenii reprezintă două identități diferite într-o singură persoană. Cu acest nativ, oamenii sunt adesea nesiguri. Poate că este sociabil, distractiv și afectuos? Sau poate e nefericit, cu inima rece și nomadic? Cu Arya, nu știi niciodată cum stă treaba.Robin Arryn este unul dintre puținele personaje pacifiste, care poate da o mână de ajutor. Lipsa lui de reținere când vine vorba de sentimentele sale, plus atașamentul său față de mama lui, arată că are caracteristicile acestei zodii.Oamenii născuți sub acest semn se spune că sunt predispuși să dezvolte schimbări de dispoziție și egoism ca mecanism de apărare, dacă nu sunt îngrijiți în mod corespunzător. În plus, aceștia sunt extrem de loiali față de cei apropiați, de familie și de casă, evitând războiul sau conflictul fizic.Tyrion Lannister este cel mai bun reprezentant al acestei zodii. În ciuda tuturor provocărilor cu care se confruntă, încrederea în sine, curajul și vorbirea blândă îi permiteau să supraviețuiască celor mai dure încercări. Oamenii inteligenți şi creativi sunt deseori tentați să fie leneși și aroganți datorită înțelegerii admirabile a lor.Ca și Jon Snow, nativii acestei zodii sunt independenți, cu picioarele pe pământ, dar deseori înțeleși greșit. Umilința, practicitatea și diligența lor sunt semne ale unui lider competent. Ei au un sentiment puternic de empatie și nu le place neapărat să se afle în lumina reflectoarelor, totuși, abilitățile lor îi duc adesea acolo. Acest lucru, din nefericire, îi poate enerva pe dușmanii săi. Uneori, Fecioara poate deveni prea dedicată locului său de muncă. Datorită unui sentiment de loialitate și etică, vor termina o sarcină în ciuda faptului că nu îi oferă nici o plăcere sau satisfacție.