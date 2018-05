Prin studierea poziţiei soarelui, a lunii şi a planetelor, astrologii sunt adesea capabili să ne ofere o idee surprinzător de precisă despre ceea ce urmează să se întâmple în viaţa noastră.

Iată 5 zodii pentru care anul 2018 va fi unul copleşitor:

Pentru unele zodii, anul acesta va fi unul uşor, dar pentru altele, lunile următoare vor lăsa de dorit. În schimb, persoanele născute în aceste zodii mai puţin norocoase vor descoperi că anul acesta este momentul în care toate sectorele vieţii lor care necesită atenţia lor vor fi aduse în prim plan dintr-un motiv sau altul. Punctele slabe vor fi evidenţiate, greşelile vor ieşi în faţă, iar durerea din trecut va reveni din nou în viaţa lor.Scopul acestei schimbări nu este de a aduce dureri sau suferinţe inutile, ci mai degrabă de a vedea oportunitatea de a învăţa lecţii importante de viaţă, deschizând uşi pentru schimbare, evoluţie şi descoperire. Acesta va fi un an copleşitor, plin de urcuşuri şi coborâşuri, dar care vă vor permite să deveniţi persoane mai bune.Pentru 2018, ţi-ai stabilit exact programul şi rutina. Incredibil încăpţânat din fire, ai decis ce funcţionează pentru tine şi ce nu vrei să schimbi prea curând în viaţa ta. În acest an, vei fi împins din zona ta de confort, iar rutina va trece prin schimbări drastice şi interesante. Pe măsură ce va trebui să ţii pasul cu tot ce urmează să faci, vei descoperi noi aspecte ale personalităţii tel, inclusiv o incredibilă încredere în tine. Această încredere te va duce departe, aducând odată cu ea noi experienţe şi o evoluţie atât în carieră, cât şi în dragoste.Pe cât de încrezător şi îndrăzneţ pari în faţa celor din jur, pe atât de greu îţi e să te înţelegi în întregime pe tine însuţi. De fapt, există fără îndoială mai multe laturi ale personalităţii tale rămase neexploatate şi nedescoperite. Dar, în 2018, vei experimenta schimbarea. Pe măsură ce îţi descoperi inima şi sufletul, vei descoperi punctele forte care te vor ajuta în mod direct să îţi atingi visurile şi obiectivele.Procesul de descoperire nu va fi întotdeauna uşor, dar vei fi recompensat pe măsură dacă nu dai înapoi din drum.Ţi-ai petrecut mare parte a vieţii ascunzându-te în spatele fricii de eşec, fiind obsedat de detalii şi fiind o persoană introverită şi perfecţionistă. Nu e vorba că nu îţi place să petreci timpul cu ceilalţi, doar că ai găsit o zonă de confort din care nu vrei să ieşi. În acest an vei fi împins din cochilie şi vei ajunge în lumina reflectoarelor, forţându-te să preiei controlul. Acest lucru se poate manifesta printr-o schimbare de carieră, o schimbare majoră al statutului din relaţie sau printr-o transformare radicală. Urmează-ţi instinctul!Tu te concentrezi pe detalii, fapte şi logică în viaţă. Dar, de fapt, te lupţi pentru a-ţi scoate sentimentele din cochilie. Acest lucru se va schimba în 2018 pentru tine. Nu numai că vei fi forţat să recunoşti că ai o capacitate incredibilă de a simţi şi trăi, dar îţi vei explora inima şi ceea ce vrea ea cu adevărat. Anterior ai fi primit acest lucru ca o slăbiciune la care ai refuzat să te conectezi. Pe măsură ce te vei confrunta cu provocări mari în acest an, vei descoperi că inima ta te poate ajuta să duci cele mai dificile bătălii ale vieţii şi că te poţi baza pe ea!Ai o intuiţie incredibilă care, atunci când o asculţi, rar îţi poate face rău. Pentru tine, anul 2018 va fi punctul din viaţa ta în care nu vei mai sta în spate şi nu vei permite să se întâmple ceva rău. Pe măsură ce treci prin încercări mari, vei fi forţat să preiei controlul complet, refuzând să mai permiţi alora să te calce în picioare sau să te împingă deoparte. Această forţă nouă te va îndruma către succes.