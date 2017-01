5 cele mai amuzante zodii

Vrei să afli care sunt oamenii cu cel mai mare simţ al umorului? Descoperă topul de mai jos şi vezi care sunt cele mai haioase zodii!

1. Gemeni

2. Rac

3. Scorpion

4. Săgetător

5. Vărsător

Cu toţii avem cel puţin un prieten care ne face să râdem cu gura până la urechi. Aruncă o privire asupra topului de mai jos şi descoperă dacă zodia lor se regăseşti aici:Gemenii vor avea mereu ceva amuzant de spus. Ei au cele mai inteligente glume în mânecă şi cele mai potrivite jocuri de cuvinte în orice situaţie. Mereu are comentarii haioase la orice le povesteşti şi remarcile lor fac cu uşurinţă pe oricine să râdă. Un nativ din această zodie este genul de persoană care are carismă şi care poate fi un adevărat comediant.Un Rac găseşte ceva amuzant în orice situaţie. El se va axa mereu pe ce ar putea să îi spulgă un zâmbet şi are abilitatea de a-i face şi pe ceilalţi să radă. Dacă îl ai ca şi companie, îţi va arăta mereu lucruri drăguţe care vă vor face să chicotiţi. El observă umorul în lucruri mici şi vede detalii haioase pe care alţii nu le observă. Racul are mereu timp de distracţie şi este o plăcere să îi stai alături.Un Scorpion este foarte sarcastic. Nu lasă impresia că se chinuie să fie amuzant, ci el chiar este! Nu se teme să arate când o situaţie este ciudată şi scoate mereu ceva amuzant din ea.Remarcile sale uşor răutăcioase sunt hilare şi reuşeşte să îşi îmbunătăţească starea de spirit chiar şi atunci când situaţia e gravă. Unele persoane ar putea crede că Scorpionul are comentarii nepoliticoase, însă ştiu că el doar glumeşte!Un Săgetător găseşte mereu ceva amuzant în aproape fiecare experienţă prin care trece. Mereu are o poveste amuzantă de zis şi exagerează prin detalii şi o notă de sarcasm, tocmai pentru a face totul mult mai haios decât este de fapt. De multe ori va spune lucruri ciudate pentru a-i face pe ceilalţi să rădă şi nu îi place să ia lucrurile prea în serios. Se bucură când le aduce celorlalţi zâmbetul pe buze!Un Vărsător este pur şi simplu amuzant prin natura lui. Uneori, el nici nu îşi dă seama cât de amuzant e până nu îi vede pe cei din jur tăvălindu-se de râs. Glumele lui sunt ciudate şi aduce ceva nou situaţiilor pe care le povesteşte, umorul său fiind foarte inteligent. Replicile lui sunt savuroase şi ai mereu ceva de învăţat din ele!