Ai probleme cu somnul? Oamenii de ştiinţă au soluţia pentru tine!

Când muşeţelul, valeriana şi lavanda nu mai funcţionează, iată câteva reguli care te ajută să îţi îmbunătăţeşti calitatea somnului, după cum susţin oamenii de ştiinţă.

Fie că vorbim despre faptul că adormi greu sau te trezeşti de foarte multe ori în timpul nopţii, probleme cu somnul au un impact negativ foarte puternic asupra modului în care ne simţim în timpul zilei. Remarci imediat ce te-ai trezit după o noapte proastă că nu ai deloc energie, eşti morocănoasă sau nu reuşeşti deloc să te aduni pentru a începe activităţile din ziua respectivă? Atunci trebuie să ţii cont de următoarele reguli, în cazul în care ceaiul de muşeţel, valeriana sau lavanda nu şi-au făcut treaba. Iată ce ne sfătuiesc oamenii de ştiinţă să facem ca să nu mai avem probleme cu somnul:Dacă adormi foarte greu, cel mai important lucru pe care poţi să-l faci pentru a remedia această problemă este acela de a renunţa la consumul de ceai verde/negru şi cafea cu 7 ore înainte de somn. Un alt aspect adesea ignorat este mişcarea. Oamenii de ştiinţă susţin că exerciţiile fizice efectuate cu regularitate dimineaţa îmbunătăţesc considerabil calitatea somnului şi îi ajută pe cei care adorm greu să remedieze această problemă.Curăţă nasul cu o soluţie salină înainte de somn şi culcă-te pe o parte, cu mâinile sub cap. Un alt aspect foarte important este legat de evitarea consumului de alcool, care poate înrăutăţi problema, după cum susţin oamenii de ştiinţă.Specialiştii recomandă schimbarea pernelor măcar o dată la doi ani de zile. Este de preferat să optezi pentru pernele anatomice din latex sau să încerci mai multe variante până când găseşti cea mai comodă pernă pentru tine.Evită consumul de alcool înainte de somn! Acesta este un prim lucru pe care poţi să-l faci pentru a avea un somn odihnitor. Contrar părerilor că alcoolul ajută la somn, numeroase studii au arătat faptul că acesta nu face altceva decât să conturbe somnul şi să favorizeze aceste treziri nocturne frecvente.De asemenea, dacă ai probleme cu somnul şi te trezeşti pe timpul nopţii trebuie să te asiguri că temperatura ambientală se situează undeva între 20 şi 22 de grade Celsius. Reţine că o temperatură mai scăzută te va ajuta să ai un somn odihnitor, în vreme ce o căldură sufocantă în dormitor poate să stea la baza acestor probleme cu somnul.Un prim lucru pe care trebuie să-l faci este acela de a consulta un medic în cazul în care aceste arsuri le resimţi frecvent şi nu te lasă să dormi. De asemenea, o atenţie sporită în privinţa alimentaţiei şi sfaturile medicului te pot ajuta să controlezi mai uşor această problemă care îţi afectează şi somnul. Ca să nu le resimţi atât de intense, trebuie să te culci pe partea stângă şi cu capul ridicat pe o pernă cât mai înaltă.Specialiştii recomandă somnul pe spate, cu capul pe o pernă confortabilă şi cu o pernă pe care să o ţii strânsă la piept. Acest truc te poate ajuta să scapi de tensiunea pe care o resimţi la nivelul umerilor.Cea mai bună soluţie ca să fie mai uşoară trezirea de dimineaţă este de a te scula în fiecare zi la aceeaşi oră. Acest obicei te va ajuta să te trezeşti mai uşor dimineaţa!Exerciţiile ficize efectuate cu regularitate constituie cel mai bun remediu pentru a scăpa de durerile de spate. De asemenea, specialiştii recomandă să pui o pernă sub stomac dacă dormi pe burtă sau sub picioare dacă dormi pe spate. Aceste mici trucuri te vor ajuta să elimini din tensiunea pe care o resimţi la nivelul spatelui.