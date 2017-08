4 zodii care nu-şi vor înşela niciodată partenerul

Loialitatea ar trebui să fie mai presus de orice într-o relaţie, însă de asta sunt conştiente doar anumite persoane!

Iată care sunt cele 4 zodii care nu ar călca niciodată strâmb:Probabil că nu există nicio zodie mai loială ca Taurul. Atunci când el se întâlneşte cu cineva, nu există nicio măcar un gând de infidelitate. El e foarte practic, iar înşelatul nu are niciun sens pentru el pentru că nu se poate termina niciodată cu ceva bun. Taurul este de încredere şi te poţi baza pe el întotdeauna. În afacră de asta, e şi cel mai prost mincinos din lume, aşa că nu are nicio şansă să înşele, nici dacă ar vrea.Fecioara are o inimă foarte mare, iar infidelitatea nu e în natura ei. Înşelatul presupune mult efort, de aceea nu şi-ar pierde astfel vremea. Odată implicată într-o relaţie, la ea nu există secrete. Latura timidă a Fecioarei nu ar putea să înţeleagă niciodată de ce ar face oamenii aşa ceva, mai ales dacă a trecut prin experienţa de a fi trădată. Pentru că e o zodie atât de analitică, ea va vorbi mereu despre ce simte şi va rezolva altfel problemele.Balanţa iubeşte pacea şi nu suportă nedreptatea, astfel încât infidelitatea nu e ceva ce poate înţelege. El e blând şi bun şi îi place să îi pună pe alţii pe primul loc, aşa că de ce ar încerca să rănească persoana cu care e implicată într-o relaţie? Să înşele e ultimul lucru la care s-ar gândi, pentru că el este corect şi nu vrea să înşele pe cineva!Peştii sunt romantici incurabili. Ei au ochi doar pentru o singură persoană, sunt sinceri şi nu fac altceva decât să încerce să-şi facă partenerul fericit. Înşelatul e contrar a ceea ce gândeşte şi face acest nativ, pentru că e atât de priceput să menţină relaţii stabile din punct de vedere emoţional, aşa că de ce şi-ar risca relaţia pentru o noapte de distracţie? Compasiunea e o virtute uriaşă, iar acest nativ se gândeşte mereu la modul în care acţiunile sale îi vor influenţa pe ceilalţi.