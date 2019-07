Cum să porți trendul neon în această vară? 5 idei

Culorile neon sunt în tendințe vara aceasta atât în modă, cât și în frumusețe. Există numeroase moduri în care le poți purta, chiar dacă ești reticentă să folosești culori foarte puternice.

Trendul neon a revenit în forță în vara 2019, culorile fluorescente luând cu asalt atât machiajul, cât și podiumurile de modă. Nici vedetele nu sunt imune la această nouă tendință. Multe dintre ele au încercat deja fardul de pleoape sau manichiurile în nuanțe neon de oranj, albastru, violet, galben sau verde.





Și specialiștii au inclus în paletele lor de culori nuanțele puternice, fie în machiajul ochilor, în colorarea unghiilor sau chiar a părului.





Descoperă cinci moduri în care să porți trendul neon în vara 2019:





Manichiura neon



Poate cea mai simplă modalitate de a testa culorile neon este pe unghiile tale. Cu cât alegi o nuanță mai puternică, cu atât mai bine. Pare să fie "uniforma" verii în materie de manichiuri și este o algere perfectă pentru vacanțele de vară. De la tonuri de galben intens până la nuanțe puternice de albastru și tonuri luminoase de verde lime, în mod sigur vei găsi o culoare care să te reprezinte perfect. Iar dacă nu știi ce să să alegi, de ce să nu încerci mai multe în același timp? Colorează-ți unghiile în tonuri neon diferite pentru un efect dramatic. Manichiura neon va contrasta perfect cu pielea ta bronzată, fiind astfel o alegere must have pentru aparițiile la piscină sau pe plajă. Staruri de la Kylie Jenner și până la Rihanna au postat deja pe Instagram fotografii cu manichiurile lor în culori neon.





Gene luminoase







Te simți curajoasă? Atunci poți încerca fără griji genele în culori intense. Acest look a putut fi observat inițial la modelele care au defilat pentru Dries Van Noten. Folosind mascara în nuanțe de galben, oranj, violet, roșu sau verde, makeup artistul Peter Phillips a acoperit atât genele superioare, cât și pe cele inferioare, rezultatul fiind un machiaj dramatic, spectaculos. Este foarte simplu să creezi acasă acest look, tot ce îți trebuie fiind o mascara într-o culoare puternică. Poți purta acest machiaj inedit la festivalurile la care participi vara asta.





Linii în culori electrizante



Liniile trasate cu eyelinerul sau tușul de pleoape pe linia genelor reprezintă cea mai simplă modalitate de a testa trendul neon. Alege un creion de ochi într-o culoare electrizantă și folosește-l pentru a contura linia superioară a genelor. Nuanțele puternice de oranj, galben, verde sau albastru intens sunt perfecte pentru a obține un machiaj care atrage toate privirile.





Machiaj în stilul anilor '80



Fardul de pleoape în culori puternice, ce poate fi folosit pentru a crea un look retro inspirat de anii '80, a devenit un produs de machiaj de nelipsit din trusa ta în această vară. Efectul vibrant de "ochi de păpușă" a putut fi observat în cadrul prezentării Anna Sui. Makeup artistul Pat McGrath a creat acest look aplicând un eyeliner colorat în jurul ochilor și pe pliul pleoapelor.





Păr în culori neon







Celebrități precum Kylie Jenner sau Miley Cyrus au testat deja trendul perucilor în culori neon. O inspirație în ceea ce privește acest look a fost oferită de Jeremy Scott, care pentru show-ul toamnă/iarnă Moschino s-a inspirat din celebrul film "The Fifth Element". Hairstilistul Eugene Souleiman le-a pus modelelor peruci bob cu breton drept, în nuanțe precum roz bombon, albastru ciel, violet electric, oranj citric și galben lămâie. Poți să încerci la rândul tău perucile neon, iar ocaziile ideale pentru asta sunt festivalurile, concertele sau petrecerile de vară la care vei participa sezonul acesta.