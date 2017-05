7 idei de machiaj pentru vara 2017

Tuşul de pleoape în nuanţe metalice arată uimitor pe o piele bronzată. Descoperă câteva stiluri de machiaj în tendinţe pe care să le încerci în această vară

Farduri în culori îndrăzneţe

Pleoapa inferioară definită cu albastru

Ten cu strălucire radiantă

Eyeliner în tonuri metalice

Buze în culori îndrăzneţe

Buze nuanţate

Fard de pleoape în tonuri oranj

Fardul de pleoape sau tuşul în nuanţe puternice şi îndrăzneţe precum albastru, portocaliu, roz şi chiar galben sunt de nelipsit din trusa ta de machiaj pentru vara 2017. Te vor ajuta să obţii rapid, fără prea multă muncă, un machiaj modern, interesant, care va ieşi imediat în evidenţă. Optează pentru farduri mate şi culori saturate, cu pigmenţi puternici. Un fard estompat, care pare mai degrabă pastelat nu te va ajuta să obţii efectul dorit.Un alt stil interesant care aduce culoare în machiajul nostru de vară. De obicei folosim acelaşi creion dermatograf pentru a contura pleoapa superioară şi pe cea inferioară, dar acest trend presupune accentuarea liniei inferioare a ochilor cu tonuri puternice de albastru. Vei obţine un efect deosebit, care va crea iluzia unor ochi de culoare albastră, chiar dacă nu îi ai astfel. Starurile de la Hollywood sunt cele care au dus la popularizarea acestui stil. Poate fi un excelent machiaj de seară.Un ten cu aspect sănătos, care pare foarte bine hidratat, este suplu şi are o strălucire discretă ar trebui să se numere printre ţelurile tale de machiaj şi frumuseţe vara aceasta. Foloseşte creme BB intens hidratante, cu un strop de strălucire şi evită sub orice formă fondurile de ten cu textură mată. Scopul este să-i oferi pielii tale un aspect proaspăt şi hidratat. Aplică o pudră iluminatoare pentru a crea efectul acela diafan de strălucire naturală.Un machiaj al ochilor foarte simplu, cu o strălucire discretă, care se va asorta de minune cu o piele bronzată. Aplică pe linia genelor un eyeliner în tonuri metalice precum auriu, argintiu, cupru sau bronz, aşa cum ai face cu un tuş obişnuit.Nuanţele sclipitoare vor atrage rapid privirile asupra chipului tău. Este un machiaj care se potriveşte atât pentru zi, cât şi pentru seară. Ai grijă să foloseşti un produs de calitate, care îţi oferă o linie într-o nuanţă intensă şi rezistentă, dar evită-le pe cele care conţin particule strălucitoare mari, care dau impresia unui machiaj cu glitter.Rujurile în nuanţe puternice de roz, roşu, fucsia sau corai sunt modalitatea excelentă de a obţine un machiaj statement fără prea mult efort. Acest trend presupune folosirea unei culori puternice pentru buze, dar un machiaj discret, foarte natural al ochilor. Buzele tale vor deveni un adevărat "accesoriu" şi vor fi elementul central al machiajului.Ştii efectul acela de buze colorate pe care îl obţii după ce îţi ştergi rujul? Acea nuanţare discretă este în această vară un trend major în machiaj. Buzele tale trebuie să aibă numai o uşoară tentă colorată, cu un finish mat. Poţi obţine foarte simplu acest look prin aplicarea unui ruj roşu şi ştergerea lui incompletă cu un şerveţel. De asemenea, poţi folosi un ruj cu rezistenţă mare, de tip marker.Fardurile de pleoape mate, cu tonuri de oranj, dar şi cele cu efect de gel, care oferă o strălucire glossy, se numără de asemenea printre tendinţele acestei veri. Se potivesc foarte bine cu rujurile în nuanţe puternice de roşu burgund, vin sau cărămiziu, dar şi cu buze nude sau naturale.