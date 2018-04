10 tehnici de machiaj promovate de influenceri, dar respinse de makeup artiști

Specialiștii avertizează că stilurile de machiaj promovate pe Youtube sau pe rețelele de socializare pot fi înșelătoare

Dacă discuți cu un makeup artist și îi menționezi de o nouă tehnică de machiaj pe care ai găsit-o pe canalul de Youtube sau contul Instagram al unui influencer, probabil că își va da ochii peste cap. Bineînțeles, nu există machiaj corect sau greșit, mai ales dacă ai găsit stilul care te reprezintă și care te face să te simți excelent în pielea ta. Dar makeup artiștii profesioniști sunt de obicei contrariați de stilurile încărcate sau înselătoare de machiaj promovate de influenceri pe rețelele de socializare. Iată câteva tehnici pe care specialiștii nu le folosesc niciodată, deși sunt intens promovate de influenceri:





Prea mult fond de ten

Fiecare persoană care se machiază ar trebui să folosească o cantitate de fond de ten care îi oferă acoperirea dorită și rezultatul la care visează. Dar în tutorialele de frumusețe postate de amatori este folosită o cantitate foarte mare de fond de ten, pentru a obține o "pânză" pe care este realizat apoi machiajul. Dar aceste tutoriale sunt filmate sub o lampă specială, de tip cerc, care oferă o lumină albă și care estompează imperfecțiunile și ascunde excesul de machiaj. De asemenea, cei mai mulți influenceri din domeniul frumuseții folosesc programe de editare pentru a crea iluzia unui machiaj perfect. Dacă ai folosi în realitate atât de mult fond de ten, rezultatul ar fi un machiaj exagerat de încărcat. Aplică fond de ten începând cu cantități mici și adăugând apoi treptat dacă simți că mai este nevoie. Scopul este să ascunzi imperfecțiunile și să uniformizezi culoarea tenului.





Exces de corector

Amatorii care postează tutoriale de machiaj pe rețelele de socializare au obiceiul de a folosi excesiv corectorul pentru a obține pe tenul lor un efect de pânză albă. Aceștia aplică linii groase de corector alb sub ochi, pe nas și frunte. În realitate, makeup artiștii folosesc corectorul pentru a ascunde imperfecțiunile care se mai văd după aplicarea fondului de ten. În loc să alegi un corector cremă foarte deschis, optează pentru unul cât mai apropiat de nuanța pielii tale, cu subtonuri delicate de roz, piersică, oranj. Aplică în cantitate foarte mică pentru a ascunde tonurile mai închise din zona ochilor și blenduiește bine.





Un strat de pudră sub ochi

O altă tehnică de machiaj promovată pe rețelele de socializare este aplicarea unui strat gros de pudră sub ochi pentru a ascunde ridurile. Această tehnică nu numai că are rezultate ciudate, care nu sunt deloc potrivite unui machiaj de zi, dar este în același timp periculoasă pentru zona sensibilă a ochilor. Pe de altă parte, atât de mult corector aplicat sub ochi are ca efect accentuarea ridurilor, și nu ascunderea lor. Excesul de produs se va acumula treptat în pliurile formate de pielea subțire de sub ochi.





Culori calde pentru conturare

În mod sigur ai observat că în tutoriale sunt folosite nuanțe calde cu tonuri roșiatice sau bronz pentru conturarea feței. Scopul este de a crea umbre la nivelul feței și de a pune trăsăturile în evidență. Dar în realitate, acele umbre naturale care se formează pe chip nu sunt niciodată roșiatice, ci au tonuri de gri. Un alt aspect asupra căruia specialiștii atrag atenția este acela că tehnica de conturare este potrivită numai pentru fotografii și pentru lumina foarte slabă.Prin urmare, folosește conturarea numai pentru seară sau pentru selfie-uri. La lumina zilei, chiar și o cantitate mică de produs va arăta precum dungi maronii pe fața ta.





Strălucire excesivă

Este în tendințe folosirea iluminatorului în machiaj pentru a oferi un strop de strălucire pielii. Dar influencerii din frumusețe au dus la exces acest trend, aplicând cantități foarte mari de produse cu efect de strălucire. Rezultatul este o piele cu tonuri metalice, cu o strălucire deloc naturală. Makeup artiștii profesioniști folosesc iluminatorul pentru a crea efectul de piele cu o strălucire naturală, aplicând foarte puțin produs în zone cheie ale feței.





Iluminator pe vârful nasului

Un alt truc pe care îl folosesc amatorii în tutorialele de machiaj este aplicarea iluminatorului pe vârful nasului. Specialiștii avertizează că vârful nasului ar trebui să aibă întotdeauna un aspect mat, motiv pentru care se folosește de obicei pudra, care reduce efectul de strălucire. Aplicarea unui iluminator strălucitor pe vârful nasului nu va crea iluzia optică de subțiere și micșorare, ci din contră.





Sprâncene intens conturate

Sprâncenele sunt cele care definesc chipul, iar unii influenceri au luat această recomandare a specialiștilor cuvânt cu cuvânt. Astfel au apărut tutoriale de conturare, desenare și colorare a sprâncenelor, iar rezultatele sunt departe de efectul natural de sprâncene dese pe care ar trebui să-l obții. Nu ar trebui să trasezi niciodată linii perfect drepte cu creionul pe sprâncenele tale. Secretul este să aplici creionul prin atingeri scurte, care mimează firele de păr, pentru ca rezultatul să fie natural.





Fard de pleoape până la nivelul sprâncenelor

Fardul aplicat deasupra pleoapei, până în apropierea sprâncenei, este un stil de machiaj folosit de obicei în machiajul de scenă și nu este deloc potrivit pentru zi, nici măcar pentru seară. Scopul este să folosești fardul pentru a acentua ochii, nu pentru a-i ascunde sub straturi de culoare. Tehnica de machiaj folosind fardul până sub sprâncene nu este recomandată de makeupb artiștii profesioniști.





Conturarea buzelor în exterior

Dacă te-ai născut cu buze subțiri, nu le poți transforma într-unele groase și voluptuoase precum ale Angelinei Jolie numai folosind machiajul. Influencerii folosesc diverse tonuri pentru a crea iluzia unor buze mari, iar rezultatele par spectaculoase. Dar fără lumina specială în care sunt filmate și fără editarea foto sau video, acest tip de machiaj exagerat arată ridicol. La lumina zilei vei arăta cel puțin ciudat dacă încerci acest stil.





Transformările radicale

Makeup artiștii profesioniști folosesc machiajul pentru a evidenția trăsăturile naturale și pentru a le pune în valoare. De aceea, specialiștii nu sunt de acord cu transformările radicale obținute cu ajutorul machiajului pe care le putem vedea atât de des pe rețelele de socializare. Nu ar trebui să folosești machiajul pentru a deveni altcineva, ci ar trebui să-l consideri un aliat care te ajută să scoți în evidență calitățile tale.