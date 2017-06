6 motive pentru care îţi cade părul

Pieptănatul părului poate fi o corvoadă pentru multe femei, mai ales atunci când acesta cade în exces. Iată care ar putea fi motivele!

Confrom lui Julian Mackay-Wiggan, profesor în dermatologie şi director al unităţii de cercetare clinică din cadrul departamentului de dermatologie de la Universitatea Columbia, există şase explicaţii comune ale căderii părului:Combinaţia dintre agenţii tensioactivi şi sulfaţii găsiţi în multe şampoane şi balsamuri, asociată cu părul deja agresat de ceară, fixativ sau alte astfel de produse, poate face ca părul tău să devină fragil, lucru care conduce la ruperea şi pierderea acestuia. Dacă te regăseşti perfect în această descriere, atunci optează pentru un şampon fără sulf.Telogen Effluvium este numele clinic pentru pierderea părului care apare după ce corpul a trecut printr-o experienţă dramatică, cum ar fi o intervenţie chirurgicală majoră, pierderea drastică în greutatea, sarcina sau stresul extrem. Părul creşte în trei cicluri: creşterea, odihna şi pierderea. În timpul afluviului telogen, părul se schimbă mai repede decât în mod obişnuit de la primele două faze în faza de pierdere. Din fericire, telogen effluvium este temporar, aşa că părul tău ar trebui să revină la normal odată ce corpul a scăpat de excesul de stres.La fel cum corpul tău are nevoie de o dietă echilibrată cu substanţe nutritive adecvate pentru a rămâne sănătos, la fel şi părul tău.Dacă îţi lipsesc proteinele, fierul şi magneziul, poţi observa mai multe modificări. Părul tău e alcătuit din proteine, de aceea e nevoie de un plan de alimentaţie care să conţină alimente bogate în nutrienţi: cum ar fi iaurtul grecesc, puiul şi nucile.Apa dură şi apa cu un conţinut ridicat de minerale îţi poate usca părul şi poate duce la pierderea lui. Calcarul este un indicator important că ai apă dură. Folosirea unui şampon special pentru această problemă o dată pe săptămână poate ajuta la contracararea efectelor.Hipotiroidismul şi hipertiroidismul pot duce la pierderea părului. Vestea bună este că, cu un tratament de succes, părul creşte în general la loc. În plus faţă de pierderea părului, alte simptome comune ale hipotiroidismului includ oboseala, pielea uscată, constipaţia şi slăbiciunea musculară, în timp ce la hipertiroidism vei constata scădere bruscă a greutăţii, bătăi rapide ale inimii şi dereglări ale ciclului menstrual.Această afecţiune endocrină provoacă un dezechilbru hormonal, care duce la creşterea nivelului de testosteron. Acest lucru duce la pierderea părului. Alte simptome ale acestei boli includ creşterea în greutate, acneea, şase sau mai puţine menstruaţii pe an şi creşterea excesivă a părului pe corp.