5 produse pe care dermatologii nu le-ar cumpăra

Îngrijirea tenului necesită o atenţie aparte, însă de multe ori facem alegerile greşite. Unele produse ne fac mai mult rău decât bine. Vezi cele 5 produse pe care dermatologii nu ar da banii!

Iată care sunt cele 5 produse pe care dermatologii nu ar da banii:

1. Buretele exfoliant lufa (loofah)

2. Cremele hidratante cu colagen

3. Exfoliantele abrazive pentru faţă

4. Periile electrice pentru curăţarea tenului

5. Peelinguri chimice puternice pentru acasă

Un ten curat şi luminos, perfect hidratat şi catifelat este visul spre care tindem oricare dintre noi. Chiar dacă cea mai mare importanţă o au moştenirea genetică şi alimentaţia, există situaţii în care alegem produsele de îngrijire greşite şi care ne fac mai mult rău decât bine.Potrivit unui dermatolog citat de Time.com , aceşti bureţi nu sunt deloc indicaţi pentru faţă, deoarece sunt mult prea abrazivi şi pot să irite foarte rău tenul. "Nu folosesc niciodată buretele lufa sau alt burete abraziv pentru faţă. Toate sunt mult mai agresive pentru ten şi îl irită foarte tare. Mă confrunt adesea cu acnee şi eczeme, iar aceşti bureţi - care tind să absoarbă şi să menţină bacteriile în ei - nu fac altceva decât să-mi înrăutăţească şi mai mult problemele", avertizează Jeanine Downie, medic dermatolog.Sunt scumpe şi arunci banii degeaba pe ele, deoarece colagenul nu va fi absorbit în piele, avertizează un alt medic dermatolog care susţine că nu are rost să le folosim. "Sinceră să fiu consider că molecula de colagen este mult mai mare ca să poate fi folosită pentru o cremă. Ingredientul activ nu pătrunde în piele, astfel că nu faci altceva decât să arunci banii pe un produs scump care practic nu dă rezultate", explică dr. S. Manjula Jegasthy, fondatoarea centrului Miami Skin Institute.Potrivit specialiştilor dermatologi susţin că nu trebuie să folosim un exfoliant abraziv pentru faţă, deoarece acestea pot să fie foarte iritante."Nu există niciun motiv întemeiat pentru care să foloseşti un exfoliant abraziv pentru ten, deoarece acesta nu te ajută deloc, ci din contră produce iritaţii şi induce hiperpigmentarea tenului. În schimb, eu folosesc pentru curăţarea feţei o loţiune cremoasă pe care o masez cu ajutorul degetelor, după care o îndepărtez simplu cu un prosop", recomandă dr. Brooke Jackson, dermatolog şi fondatoarea centrului Skin Wellness Dermatology Associates.Nici acestea nu sunt recomandate de medicii dermatologi, deoarece multe sunt prea abrazive şi irită tenul. "Nu sunt un fan al exfolierilor cu perii electrice sau burete lufa. Aceste metode nu fac altceva decât să irite tenul şi să îndepărteze stratul natural de uleiuri de la suprafaţa lui", explică un alt medic dermatolog care susţine că este mai bine să foloseşti o loţiune tonică cu acid salicilic sau acid glicolic.Unele dintre ele sunt mult prea puternice şi pot să agreseze pielea, avertizează dermatologii. "Mulţi oameni cumpără online peelinguri chimice prea puternice de utilizat acasă. Roşeaţa care apare după folosirea lor, cât şi utilizarea frecventă pot să aibă efecte devastatoare pe termen lung, cum ar fi cicatricile sau decolorarea pielii. De asemenea, unele pot să cauzeze reacţii alergice serioase", explică dr. Angela Lamb, medic dermatolog la The Mount Sinai Hospital din New York.