10 băuturi care încetinesc procesul de îmbătrânire

Îmbătrânirea este inevitabilă și, odată cu ea, apar semne vizibile, precum părul cărunt, căderea părului și acele riduri nedorite!

Iată 10 băuturi care te vor ajuta să îmbătrânești frumos:

Apariția acestor semne poate fi încetinită prin menținerea unui stil de viață sănătos și respectarea unei diete corespunzătoare.Cofeina protejează organismul împotriva inflamațiilor cronice, o problemă frecventă în procesul de îmbătrânire, arată noile cercetări. De asemenea, consumul de cafea scade riscul de cancer de piele. Un studiu publicat în European Journal of Cancer Prevention a descoperit că cei care beau o ceașcă de cafea în fiecare zi și-au redus riscul de a dezvolta cancer de piele non-melanom cu aproximativ 10%.Adaugă fructe precum cele de pădure sau banane în iaurtul grecesc pentru a obține un smoothie delicios anti-îmbătrânire. Bananele coapte sunt bogate în pectină, care ține sub control nivelul de zahăr din organism. Pectina ajută, de asemenea, la eliminarea toxinelor din organism, lucru esențial pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. Pe de altă parte, fructele de pădure sunt bogate în vitamina C, care menține pielea suplă, fină și radiantă.În timp ce consumul excesiv de vin poate deteriora grav ficatul și te poate face să arăți mai în vârstă decât ești, băutul cu moderație reduce inflamația și bolile asociate cu îmbătrânirea. De asemenea, consumul moderat, adică 1 pahar pe zi pentru femei și 2 pentru bărbați, poate preveni demența și boala Alzheimer. Alegerea ideală este vinul roșu, deoarece acesta conține resveratrolul benefic.Corpul uman adult are aproximativ 65% apă, prin urmare, menținerea corpului hidratat este importantă pentru funcționarea corectă a diferitelor organe, iar pielea este cel mai mare și cel mai vizibil dintre acestea. Fără o hidratare corespunzătoare, pielea poate deveni uscată și ridată. Apa potabilă ne ajută, de asemenea, să eliminăm toxinele din organism și ne menține prospețimea și tinerețea.Ceaiul verde conține un antioxidant care ajută la prevenirea apariției ridurilor prin creșterea numărului de celule. De asemenea, pe lângă consumul acestuia, poți crea o mască de față pentru împrospătarea tenului, amestecând pudră de ceai verde cu ceai alb preparat.Diverse studii au demonstrat că persoanele care consumă regulat ceai verde și negru au un risc redus de boli cardiace.Sfecla este bogată în nitrați naturali care, potrivit unul studiu din 2011 publicat în Nitric Oxide, oferă un impuls al fluxului de sânge către lobul frontal al creierului, reducând astfel șansele de demență și încetinind procesul de îmbătrânire. Antioxidanții din sfeclă pot proteja organismul de radicalii liberi și pot lupta împotriva ridurilor.Organismul nostru are nevoie de vitamina C pentru a produce colagen, care crește gradul de suplețe al pielii. Grapefruitul este bogat în vitamina C, prin urmare, consumul unui pahar de suc prospăt stors nu va reduce numai ridurile, dar va da un aspect mai neted și mai tineresc pielii. De asemenea, întrucât este bogat în retinol, grapefruitul ajută la repararea pielii deteriorate și la tratarea pigmentării pielii.Apa de nucă de cocos este bogată în minerale și electroliți, care sunt esențiali pentru un metabolism sănătos al aminoacizilor, lipidelor și carbohidraților, dar și pentru îmbunătățirea distribuției nutrienților primiți din alimente.De asemenea, apa de cocos conține un hormon vegetal numit citokinină care promovează creșterea celulară. Citokininele sunt, de asemenea, cunoscute ca fiind anti-cancerigene.Sucul de Aloe vera conține o mulțime de aminoacizi și nutrienți care ajută la creșterea producției de colagen în organism. Antioxidanții prezenți în acest suc promovează, de asemenea, regenerarea pielii, contribuind în același timp la menținerea supleței sale.Studiile arată că începând de la vârsta de 30 de ani, pierdem 1/2-2% din masa musculară în fiecare an. De asemenea, forța musculară scade cu 12 până la 15% la fiecare 10 ani. Leucina, unul dintre cei 9 aminoacizi din corpul uman, este bun pentru a inversa această tendință. Nu numai că reglează creșterea musculară, dar normalizează și nivelul de zahăr din sânge și ajută la vindecarea rănilor. Laptele conține, de asemenea, proteine din ser, care este o sursă excelentă de leucină.