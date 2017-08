Manichiuri în tendințe pentru toamna 2017. 30 de modele

Manichiurile inspirate de bijuterii ar putea fi desemnate trendul esențial al acestui sezon. Încearcă aplicațiile în nuanțe de auriu, argintiu sau cupru

Mov pal și nuanțe metalice

Efectul de marmură

Auriu rose

Ombre în tonuri de cherry

Aspect de bijuterii

Manichiură french inversată

Manichiură semilună

Efect de hârtie ruptă

Linie simplă

Aplicații metalice

Manichiura vitraliu

French în nuanțe de roșu

Nuanțele subtile nude cu tentă de mov se asortează perfect cu accentele metalice. Numai câteva puncte strălucitoare sunt suficiente pentru a pune în evidență această culoare feminină și romantică.Striațiile delicate ce imită marmura rămân în continuare în tendințe, singura diferență în această toamnă este aceea că predomină fondul în culori închise. Poți folosi o bază neagră sau gri închis.Unghiile cu luciu ca de oglindă au fost marele trend al acestui an. Tendința se menține și toamna aceasta, dar spre deosebire de auriul și argintiul care au făcut furori până acum, o nuanță interesantă de auriu rose devine vedeta acestui trend.Este momentul să înlocuiești pastelurile de vară cu tonurile bogate și misterioase de roșu și mov. Iar combinația perfectă este o asociere în stil ombre a acestor nuanțe.Cine a spus că unghiile tale nu pot părea la fel de prețioase precum bijuteriile pe care le porți? Alege culorile tale favorite de toamnă și adaugă pe unghii detalii în tonuri metalice pentru un efect prețios.Transformă french-ul clasic într-o manichiură modernă și originală. Realizează un design inversat, conturând baza unghiei, în locul vârfului. Culorile neutre îi oferă manichiurii tale un look clasic.O variantă inedită a manichiurii semilună poți obține dacă folosește o combinație de roșu oranj și auriu pentru a contura baza unghiei, dar și vârful, așa cum ai face pentru o manichiură french.Nu ești pregătită să renunția la nuanțele deschise de vară? Asotează o ojă de culoare albastru aqua cu una într-o nuanță de toamnă de tipul verde iederă, sub forma unei manichiuri de tipul hârtie ruptă.Tonurile calde și ceva mai pale iau locul culorilor intense care s-au purtat în această vară. De exemplu, poți folosi o nuanță interesantă de bej, căreia să-i adaugi un elment pe cât simplu, pe atât de interesant și ușor de realizat. Trasează o linie verticală pe câte o singură unghie de la fiecare mână.Manichiurile inspirate de bijuterii ar putea fi desemnate trendul esențial al sezonului toamnă 2017. Iar aplicațiile în tonuri metalice de auriu, argintiu, cupru sau bronz vor transforma orice manichiură într-una elegantă și rafinată. Secretul este să optezi pentru o ojă în tonuri sofisticate, de toamnă, așa cum sunt bleumarinul, verdele închis, verdele smarald, roșul rubin etc.Imită pe unghiile tale aspectul frumoaselor geamuri vitraliu. Folosește nuanțe care se asortează cu toamna. Poți adăuga și puțin glitter pentru un efect și mai interesant.O manichiură french nu trebuie neapărat să fie alb cu lac sau roz transparent. De exemplu, poți obține un look deosebit dacă optezi pentru o manichiură french într-o combinație de grena și negru.