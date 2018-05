8 măști de față hidratante care chiar funcționează

Pielea hidratată este o piele frumoasă, suplă, cu o strălucire naturală. Descoperă opt măști intens hidratante pentru ten

Mască cu banană și miere

Mască cu miere, făină de ovăz și lapte

Mască cu castravete și Aloe vera

Mască exfoliantă și hidratantă cu strugure

Mască cu unt de shea și ulei de cocos

Mască de față cu sare amară și miere

Mască cu avocado și vitamina E

Mască hrănitoare cu drojdie de bere

De-a lungul anilor, specialiștii au descoperit faptul că pielea uscată este mult mai predispusă la apariția ridurilor și îmbătrânirea prematură. Tenului uscat îi lipsește suplețea și elasticitatea care previn apariția ridurilor. De aceea este deosebit de important să folosești creme și măști intens hidratante, care restabilesc nivelul apei din țesuturi. Iată câteva măști naturale pentru hidratarea pielii:Există concepția greșită potrivit căreia pielea grasă nu poate fi uscată. Dar sub excesul de sebum din anumite zone precum frunte, nas și bărbie, se ascund zone ale tenului cu piele uscată. Ai nevoie de o mască pentru ten care să regleze producția de sebum și să hidrateze pielea uscată. Încearcă această mască cu banane și miere.1 banană bine coaptă2 linguri de miere1 linguriță cu suc proaspăt de portocalePisează bine banana. Adaugă mierea și sucul de portocale și amestecă bine, pentru ca masca să fie omogenă.Înainte de a aplica masca, spală-te pe față cu apă călduță. Masează apoi masca pe piele, acoperind integral zona T - frunte, nas, bărbie. Lasă masca să acționeze timp de 20 de minute pentru a-ți hidrata intens pielea. Clătește-te cu apă caldă și tamponează fața cu un prosop curat.Această mască este eficientă atât pentru hidratarea pielii, cât și pentru combaterea coșurilor. Făina de ovăz eliberează porii, în timp ce mierea dezinfectează pielea datorită rolului său antibacterian.3 linguri cu fulgi de ovăz1 lingură cu lapte integral1 lingură cu mierePune fulgii de ovăz în robotul de bucătărie și mixează până obții o făină fină. Adaugă laptele și mierea și amestecă bine. Mai poți adăuga puțin lapte până ce obții o pastă de consistența potrivită. Aplică masca pe față și las-o să acționeze timp de 20 de minute. Clătește-te cu apă călduță și tamponează cu un prosop curat.Probabil ai mai folosit gelul de Aloe vera pentru a calma pielea arsă de soare. Această plantă are efect hidratant, calmant și previne îmbătrânirea pielii. Poate fi un remediu excelent pentru pielea excesiv de uscată. Castravetele, de asemenea, are un efect răcoritor și purifiant. Iată cum să prepari o mască cu castravete și Aloe vera:2 linguri cu gel de Aloe vera1/2 castravete curățat de coajăTaie castravetele în bucăți și pune-l în blender. Amestecă până obții un amestec omogen. Adaugă două linguri cu gel de Aloe și amestecă iar.Pentru cele mai bune rezultate, masează delicat masca pe ten. Las-o să acționeze până când începe să se usuce pe piele, timp de aproximativ 30 de minute. Clătește-te cu apă rece și tamponează tenul cu un prosop curat.Acizii din struguri acționează precum un exfoliant chimic delicat, care îndepărtează celulele moarte. Vitamina E ajută pielea să rețină apa, pentru un plus de hidratare și suplețe.12 boabe de strugure1 linguriță cu făină de ovăzPisează boabele de strugure într-un bol, adaugă făina de ovăz și amestecă bine.După ce ai obținut o mască cu o consistență potrivită, aplică pasta pe față. Lasă să acționeze timp de 15 minute. Vei simți o ușoară senzație de mâncărime sau înțepături din cauza acizilor din struguri. După 15 minute, clătește-ți fața cu apă călduță și șterge-te cu un prosop curat sau cu prosoape de hârtie.Combinația de unt de shea și ulei de cocos este deosebit de hidratantă, emolientă și redă elasticitatea pielii. Este o mască deosebit de eficientă pentru pielea foarte uscată și o poți folosi în fiecare zi pentru a preveni apariția prematură a ridurilor.1 lingură cu unt de shea1 lingură cu ulei de cocos1 lingură cu gel de Aloe vera (opțional)Pune untul de shea și uleiul de cocos într-un bol mic și amestecă bine. Adaugă gelul de Aloe vera, opțional. Aplică masca pe ten, insistând asupra zonelor cu piele foarte uscată. Poate fi folosită și pe buze și zona ochilor. Lasă să acționeze timp de 15 minute, apoi șterge cu o dischetă demachiantă curată și clătește-te cu apă călduță.Sarea amară (sulfat de magneziu), numită și sare epsom, este o substanță minerală care poate face minuni pentru pielea ta. Combate radicalii liberi, reduce inflamația pielii și ajută corpul să elimine toxinele de la nivelul pielii. Folosește împreună cu miere, pentru a obține o mască un efect hidratant.2 linguri cu sare amară2 linguri cu miereCombină cele două ingrediente și amestecă până obții o pastă omogenă. Aplică masca pe față și lasă să acționeze timp de 30 de minute. Spală-te apoi pe față cu apă călduță.Vitamina E are un puternic rol antiinflamator care repară și protejează pielea. O poți asimila prin alimentație, dar o poți aplica și direct pe piele. Folosește în combinația cu avocado, care este recunoscut pentru proprietățile sale hidratante.Ingrediente:1 linguriță cu vitamina E sub formă de uleijumătate de avocado bine coptCurăță avocado de coajă și pisează bine o jumătate. Adaugă o linguriță cu vitamina E și amestecă bine. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de 20 de minute. Clătește-te cu apă călduță și șterge tenul cu un prosop curat.Drojdia de bere este foarte bogată în vitamine și minerale, printre care crom, seleniu, vitamina B. Aceste elemente esențiale îți vor hrăni pielea și o vor ajuta să se mențină hidratată.1 lingură cu drojdie de bere pudră1 lingură cu miere1 lingură cu lapte caldPune drojdia de bere într-un bol, adaugă mierea și suficient lapte călduț pentru a obține o pastă fină. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de 15 minute. Clătește-te cu apă călduță.