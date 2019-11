7 motive pentru care Jennifer Aniston are o piele perfectă la 50 de ani

Jennifer Aniston este un exemplu în materie de coafuri și tunsori uimitoare de mai bine de 25 de ani. Însă actrița din „Friends” este în prezent admirată și pentru pielea sa impecabilă.

Jennifer a împlinit anul acesta 50 de ani, dar tenul ei este la fel de frumos și strălucitor ca la începutul carierei. Din fericire, de-a lungul anilor, actrița a făcut câteva dezvăluiri importante cu privire la ritualurile sale de îngrijire și la produsele pe care le folosește pentru a avea un ten sănătos.

Iată câteva dintre motivele pentru care Jennifer Aniston are o piele perfectă la 50 de ani:

Este pasionată de gadgeturile pentru înfrumusețare

După ce a încercat tratamente extreme în saloanele de înfrumusețare, de care nu a fost prea mulțumită, actrița preferă în prezent gadgeduri pentru îngrijirea pielii, pe care le folosește acasă. „Sunt puțin obsedată de știință și tehnologie. Am făcut un tratament cu laser în urmă cu zece ani care mi-a lăsat fața însângerată timp de aproape o lună. A fost mult prea agresiv, iar atunci am realizat că ceea ce are efect pe termen scurt ar putea să fie nociv pe termen lung”, a declarat vedeta într-un interviu pentru Vogue.

Jennifer a mai spus că este complet îndrăgostită de o unealtă high-tech pentru masarea tenului, creată de esteticiana vedetelor Melanie Simon. Acest gadget trimite către piele curenți electrici de intensitate scăzută pentru a stimula regenerarea celulară și producția de colagen, pentru o piele mai frumoasă și mai sănătoasă.

Vedeta a mai dezvăluit că folosește și alte ustensile inovatoare pentru înfrumusețare, printre care și „crio sticks”, dispozitive care se lasă la congelator peste noapte, iar dimineața sunt folosite pentru a masa tenul. Temperatura scăzută micșorează porii, tonifică pielea, reduce inflamația și scade efectul de față umflată.

În fiecare weekend își rezervă câteva ore pentru a-și răsfăța tenul și corpul

Și vedetele au nevoie de un moment de respiro. „Duminica este ziua mea de spa. De obicei îmi fac un mini-tratament facial care include exfolierea tenului, folosirea unei măști și aplicarea tratamentului Aveeno Hydrating Facial, pe care îl las să acționeze peste noapte”, a declarat Jennifer pentru revista Shape. „Dimineața am tenul hidratat, strălucitor și proaspăt”, a spus vedeta despre tratamentul pe care îl folosește peste noapte.

Are o saună cu infraroșu acasă

Poate că nu este unul dintre tratamentele pe care le pot adopta oamenii de rând, dar se pare că Aniston a fost convinsă de beneficiile saunei cu infraroșu de colega sa din Friends, Courtney Cox.„Am o saună cu infraroșu de care m-am îndrăgostit. Prietena mea Courtney Cox avea o saună cu infraroșu portabilă în care puteai intra. Arata ca un iglu. Este o adevărată revelație și are efecte uimitoare pentru piele, de la detoxifiere și până la rejuvenare la nivel celular”, a declarat actrița.

Aplică întotdeauna SPF

În ciuda faptului că este din California, Jennifer Aniston a spus că petrece tot mai puțin timp la soare. „Am luat o pauză de la expunerea la soare în ultimii ani și cred că ar putea fi una permanentă”, a declarat actrița. Pentru a-și proteja pielea de efectele nocive ale razelor UV, Jennifer aplică zilnic pe ten cremă de protecție solară cu SPF 30.

Folosește autobronzantul pentru un bronz sănătos

Pielea celebrei actrițe este întotdeauna radiantă. Dacă în trecut stătea la plajă pentru a obține un bronz frumos, în prezent și-a schimbat radical obiceiurile. „Știu că nu este bine să stau prea mult la soare, astfel că sunt un fan al autobronzantului”, a declarat Jennifer.

Formula sa magică pentru o piele frumoasă: suficient somn și multă apă

Întrebată care este secretul său pentru un ten impecabil, Jennifer a spus că sunt două elemente esențiale care o ajută să-și mențină pielea frumoasă și sănătoasă.„Așa cum am mai spus-o, este vorba despre somn și apă, apă, apă”, a declarat actrița pentru Forbes. „Acestea sunt cele două ingrediente cheie”, a adăugat starul.

Include vitamina C în smoothie-uri

Este cunoscut faptul că vitamina C are un rol protector pentru piele, prevenind apariția ridurilor prin combaterea radicalilor liberi. O poți aplica pe piele sub forma serumurilor și a cremelor faciale. Dar Jennifer spune că include vitamina C și în alimentația sa zilnică pentru a-i oferi pielii sale strălucire din interior. „Îmi fac dimineața un shake cu proteină pudră, spanac, pudră de maca, fructe de pădure și pudră de vitamina C. Este foarte bun”, a dezvăluit vedeta pentru Shape.