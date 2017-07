5 produse cosmetice pe care ar trebui să le foloseşti în vacanţă

Soarele fierbinte, apa sărată şi clorul din piscină îţi pun frumuseţea în pericol în timpul vacanţei. Află cum să le combaţi ca să arăţi perfect

Crema colorată pentru faţă cu factor de protecţie

Balsamul de păr leave-in

Balsamul de buze cu SPF ridicat

Crema de noapte cu retinol

Uleiul de cocos

Un produs natural care este extrem de util în vacanță. Din cauza nisipului, a apei sărate și a clorului, dar și folosirea în exces a produselor pentru baie, așa cum este gelul de duș, pielea ta se poate deshidrata excesiv în timpul vacanței. Uleiul de cocos este o soluție naturală pentru hidratarea intensă a pielii afectate de toți acești factori. Aplică pe pielea umedă, imediat după duș, pentru a obține un efect emolient intens. Uleiul de cocos poate fi aplicat pe tot corpul, inclusiv pe ten. De asemenea, îl poți folosi pentru a proteja vârfurile părului împotriva degradării. Aplică o picătură de ulei de cocos în palme, apoi întinde pe păr, insistând asupra vârfurilor.

Dacă eşti obişnuită să poţi zi de zi fond de ten sau crema BB, atunci probabil că nu vei renunţa la ele nici în vacanţă. Dar obiceiul de a aplica astfel de produse când stai la soare poate fi unul foarte nociv. Înlocuieşte fondul de ten cu crema colorată pentru faţă care are un factor de protecţie ridicat. Acestea conţin ingrediente care blochează o mare parte din razele ultraviolete şi în acelaşi timp îţi uniformizează culoarea tenului, oferindu-i o strălucire discretă. Nu uita să reaplici din când în când, pentru a menţine potecţia împotriva razelor UV.Perioada concediului este una foarte relaxantă pentru tine, dar cât se poate de stresantă pentru părul tău. Apa sărată, clorul din piscină şi razele soarelui au ca efect degradarea rapidă a firelor de păr. Să nu mai vorbim de faptul că părul tău este mai tot timpul ud sau că eşti nevoită să foloseşti foehnul de mai multe ori pe zi. De aceea, pe lângă şamponul şi balsamul pe care le foloseşti de obicei, în vacanţă ai nevoie de protecţie specială pentru părul tău. Un balsam leave-in nu ar trebui să lipsească din bagajul tău. Aplică-l după fiecare uscare a părului, dar şi pe părul umed după ce ieşi din piscină sau din mare. Aceste produse conţin substanţe care îmbracă firele de păr cu un strat protector ce previne deshidratarea şi ruperea.Nu doar tenul tău are nevoie de protecţie specială, ci şi buzele. Adesea acordăm o atenţie deosebită tenului şi corpului atunci când aplicăm creme sau loţiuni cu factor de protecţie, uitând total de buze.Un balsam de buze cu SPF peste 20 este necesar pentru ca buzele tale să fie hidratate atunci câns stai la plajă şi nu numai, dar şi să le protejezi de efectele nocive ale razelor UV.Retinolul, un derivat al vitaminei A, face adevărate minuni pentru pielea ta. Este dovedit ştiinţific că are efect de regenerare celulară, stimulând producţia de celule noi. De asemenea, are un puternic rol antioxidant, ceea ce înseamnă că ajută celulele pielii să combată efectele nocive ale razelor ultraviolete şi să prevină îmbătrânirea prematură. Un alt beneficiu al retinolului este estomparea petelor pigmentare. Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care ar trebui să incluzi în bagajul tău de vacanţă o cremă de noapte cu retinol.