17 vedete de peste 50 de ani care au refuzat operațiile estetice

Surprinzătoare sunt, însă, vedetele care au învățat să se accepte așa cum sunt, care sunt mulțumite de felul în care arată și care nu își doresc să fie perfecte în mod artificial. Starurile de peste 50 de ani care au refuzat să apeleze la operații estetice sunt un exemplu pentru tinerele de azi. Acestea demonstrează că îmbătrânirea nu trebuie privită cu groază, ci ar trebui considerată un privilegiu.

Iată 17 vedete care au hotărât să nu se opereze și care arată impecabil la peste 50 de ani:

Andie MacDowell este sigură că nu are nevoie de Botox sau lifting facial. Actrița spune că are grijă de pielea ei și are un stil de viață sănătos.