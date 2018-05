10 semne că partenerul tău nu te mai iubeşte

Conform lui Steve Harvey, autorul romanului "Acţionează ca o femeie, gândeşte ca un bărbat", dragostea unui bărbat este exprimată sub trei forme: îşi declară public drepturile asupra ta, te protejează şi are grijă de tine.

Iată 10 semne că nu te mai iubeşte:

Cu toate acestea, o parte a acestor lucruri pot puse la îndoială, pentru că nu toate femeile din zilele noastre au nevoie să fie protejate de bărbaţi, dar au nevoie cu siguranţă de dragoste. Din păcate, uneori, femeile tind să vadă dragostea chiar şi când nu e acolo. În cele mai multe cazuri, o femeie poate simţi că ceva nu merge bine fără a fi nevoie să o audă de la partenerul ei.Pentru un bărbat care te iubeşte cu adevărat, tu eşti întotdeauna frumoasă, chiar şi cu părul dezordonat sau cu pijamale largi. El nu va observa că ai pus câteva kilograme în plus după sărbătorile de iarnă, dacă nu îi spui tu asta. Dar, dacă partenerul tău îţi spune în mod constant să mergi la sală sau îţi sugerează vreo intervenţie chirurgicală plastică, nu ar trebui să te grăbeşti să îi faci pe plan. Este foarte posibil ca nu aspectul tău să îi displacă la tine, ci tu. Şi chiar dacă slăbeşti, el tot îţi va găsi alte defecte.Femeile au tendinţa de a discuta problemele din relaţia lor cu prietenele, în timp ce bărbaţii încearcă să păstreze totul secret. Nimeni nu e perfect, dar un om care iubeşte cu adevărat se concentrează pe calităţile patenerului, nu pe defectele acestuia. Dacă partenerul tău te umuleşte în public şi râde de eşecurile tale, nu te aştepta la ceva bun de la o astfel de relaţie. Un partener care face aşa, nu te respectă, iar o legătură puternică şi fiabilă este imposibilă fără respect. Criticându-te în faţa altora, el încearcă în mod inconştient să dovedească altora că e vita ta că el a încetat să te iubească.Femeile obişnuiesc să se plângă că partenerii lor îşi lasă hainele peste tot, dar şi ele au obiceiuri enervante şi ciudate. Ne place să stăm în baie ore în şir şi să vorbim mult cu prietenele noastre, să umplem dulapul cu haine inutile, să mâncăm din farfuria iubitului nostru sau să cântăm aceeaşi melodie toată ziua. Un bărbat care te iubeşte, suportă toate acestea şi rămâne tăcut sau reacţionează cu umor. Dacă iubitul tău îţi analizează în permanenţă orice lucru mic pe care îl faci şi reacţionează cu comentarii negative despre comportamentul tău, înseamnă că singurul sentiment pe care îl are e iritarea, şi nu iubirea.Oamenii de ştiinţă au demonstrat că un bărbat e capabil să asculte cu atenţie o femeie doar 6 minute. De aceea, femeile ar trebui să aibă conversaţii şi poveşti scurte. Subiectele la care un bărbat nu se poate concentra prea bine sunt despre persoane necunoscute, vedete, cumpărături, modă şi diete. Dacă este posibil, e mai bine să discuţi despre aceste lucruri cu prietenii. Totuşi, dacă partenerul vede că ceva este foarte important pentru tine, el va face un efort să te asculte cu atenţie, chiar dacă subiectul este complet neintersant pentru el. Dar, dacă continuă să schimbe subiectul ori fuge găsind tot felul de scuze, cel mai probabil, preocupările tale nu îl interesează. În consecinţă, el nu va participa la soluţionarea oricăror probleme care ar putea apărea pe parcursul relaţiei.Bărbaţii nu suportă lacrimile femeilor. Şi, recent, a fost găsită o explicaţie ştiinţifică: se pare că lacrimile femeilor conţin substanţe volatile speciale care scad nivelul testosteronului din sângele bărbaţilor, ceea ce duce la scăderea dorinţei sexuale. Deci, nu folosi plânsul ca un mijloc de a-ţi influenţa partenerul. De fapt, când plângi, singurul lucru pe care un bărbat vrea să îl facă este să fugă şi să nu te mai vadă.Dar, dacă te iubeşte cu adevărat, el va sta lângă tine şi va face tot ce poate pentru a-ţi oferi mângâiere, chiar dacă motivul pentru care plângi pare banal pentru el. El se calmează numai atunci când începi să zâmbeşti din nou. Cu toate acestea, dacă el nu te iubeşte, atunci lacrimile tale vor fi doar un motiv pentru a se supăra pe tine.Flirtul este foarte bun pentru relaţii. Acesta este un instrument excelent pentru a revigora sentimentele şi pentru a depăşi rutina atunci când relaţia e de lungă durată. Mesaje, sugestii interesante, fotografii jucăuşe, toate acestea ajută la reaprinderea interesului reciproc, ca şi în primele zile ale relaţiei. Bineînţeles, este foarte important ca ambii parteneri să răspundă în mod activ avasurilor celuilalt. Cu toate acestea, dacă ai trimis deja 10 selfieuri îndrăzneţe, iar reacţia lui e zero, nu mai face asta sau începe să te gândeşti la ceea ce ar putea să îl determine să te ignore.Pentru un bărbat care te iubeşte, cererile şi dorinţele tale vor fi mereu pe primul loc. De fapt, bărbaţii adoră să ajute femeile, acest lucru le oferă ocazia de a demonstra cât de puternici şi responsabili sunt. Desigur, există situaţii în care un bărbat nu poate ajuta, dar cu siguranţă nu ar trebuie să te lase singură ca să rezolvi problema. Cu toate acestea, dacă o cerere nevinovată cum ar fi schimbarea unui bev este percepută ca un disconfort şi ca o altă sarcină insuportabilă, relaţia ta trebuie reconsiderată. Este posibil ca partenerul tău să ajute o altă femeie fiind chiar entuziasmat de asta?Gelozia a apărut în cursul evoluţiei ca o modalitate de a menţine integritatea cuplului. Un bărbat vrea, subconştient, să-şi declare drepturile asupra unei femeie şi să fie singurul care se bucură de ea. Prin urmare, este destul de natural ca partenerul tău să devinănervos atunci când cineva îţi acordă atenţie. Dar, gelozia excesivă nu va face altceva decât să dăuneze relaţiei. Atunci când un bărbat este absolut indiferent faţă de atenţia pe care ţi-o acordă alţi bprbaţi, acesta este un semn alarmant. Nu mai vrea să lupte pentru tine şi nu vrea să încerce să devină mai bun pentru tine.Nevoia de a proteja e o caracteristică a bărbaţilor, în timp ce nevoie de a fi protejate stă la baza femeilor. Şi, deşi bărbaţii moderni nu mai trebuie să protejeze sexul slab de prădători şi de triburile sălbatice, există încă multe pericole în această lume. Prin urmare, este destul de natural ca un bărbat care te iubeşte să devină îngrijorat atunci când întârzii de la serviciu sau eşti singură într-un loc necunoscut. Dacă nu poate fi lângă tine, atunci cel puţin te va suna pentru a se asigura că eşti bine. Protejând o femeie de ameninţări, fie reale sau imaginare, un bărbat se simte super-erou. Deci, dacă nu te bucuri de acest gen de protecţie şi de sprijunul partenerului în situaţii dificile, cum ar fi mersul acasă singură noaptea, rătăcirea într-un loc necunoscut sau ţipetele şefului tău faţă de tine, atunci este un semnal de alarmă. Alesul tău este fie un laş, fie pur şi simplu nu ţine la tine, şi atunci de ce ai nevoie de el în viaţa ta?Limbajul iubirii constă în cuvinte, atingeri, îmbrăţişări şi sărutări. Atunci când ne adresăm partenerului cu dragă, spre exemplu, creăm o atmosferă intimă specială. Apariţia alinturilor afectuoase apare inconştient şi arată modul în care un partener se raportează la celălalt. Apropo, bărbaţii au nevoie de toate acestea la fel de mult ca şi femeile.